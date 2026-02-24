«Российская газета» и «Комсомольская правда» 24 февраля опубликовали статьи, в которых утверждается, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Обе публикации помечены как подготовленные «по материалам ФСБ России», однако конкретный источник информации не указан.

В своих публикациях издания ссылаются на сводки МВД и ФСБ России, согласно которым с 2022 года число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000, а 33 000 были квалифицированы как преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. ФСБ, как утверждается в публикациях, предотвратила 475 терактов, координировавшихся через мессенджер. Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший в марте 2024 года, также связывают с Telegram.

По данным «Комсомольской правды», администрация Telegram не удалила 1369 каналов и ботов, связанных с детской порнографией, 3771 — с наркотиками, 2666 — с темой суицида и 2124 — касающихся вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Роскомнадзор, как сообщается, направил более 150 000 обращений с требованием удалить противоправный контент, но все они были проигнорированы.

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

В феврале 2026 года в ведомстве подтвердили, что продолжают политику «последовательных ограничений» в интересах безопасности данных граждан и соблюдения российского законодательства. В результате пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при загрузке фото, видео и голосовых сообщений.

На прошлой неделе министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и систематически используют эти данные в военных целях.

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, писал (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности пользователей «невзирая на любое давление».

UPD.

Павел Дуров прокомментировал публикации СМИ в своем Telegram-канале: