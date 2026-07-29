Один из создателей Flipper Zero Павел Жовнер рассказал, что грядущий Flipper One могут оснастить встроенной eSIM с необычным набором сетевых функций. По его словам, идея пока не утверждена окончательно, но команда рассматривает создание SIM-карты с единым тарифом для разных стран, постоянным медленным интернетом, операторским фаерволом и пробросом портов.

Разработка Flipper One длится уже около пяти лет. Как мы уже рассказывали ранее, речь идет не о наследнике Flipper Zero, но о полноценном Linux-девайсе для сетевых задач, SDR, DIY-модулей и даже локального запуска LLM. Внутри предусмотрен порт M.2 Key-B, к которому можно подключить LTE- или 5G-модем, поэтому собственная SIM-карта может стать логичным дополнением возможностей устройства.

По словам Жовнера, SIM-карта не должна «протухать» как минимум пять лет. Базовый тариф обеспечит подключение к интернету почти по всему миру без традиционного роуминга (условия и стоимость останутся одинаковыми в разных странах). При этом скорость постоянного соединения планируют ограничить примерно 200 Кбит/с, а для более тяжелых задач владельцы смогут докупать отдельные пакеты трафика.

Также разработчики хотят перенести часть сетевых функций на сторону оператора. К примеру, встроенный фаервол позволит разрешить соединение только с IP-адресом собственного VPN-сервера. Реверс-прокси даст возможность пробрасывать порты и подключаться по SSH к девайсу или роутеру без покупки публичного IP-адреса. Если NAT все же будет мешать, пользователю смогут предоставить реальный IP и IPv6.

Предполагается, что управление SIM-картами будет реализовано через веб-панель. В ней можно будет проверить, какая карта находится в сети, посмотреть базовую станцию, к которой она подключена, настроить фильтрацию трафика и управлять тарифом. При этом сервис не собираются привязывать исключительно к Flipper One: такую eSIM можно будет установить в телефон или роутер.

В самом Flipper One появится отдельный чип eSIM с заранее записанным профилем. Его подключат к порту M.2, поэтому без установленного модема мобильная связь работать не будет. Кроме того, владельцы Flipper One смогут использовать обычную физическую SIM-карту, после чего модем переключится на нее. Жовнер пишет, что возможность загружать сторонние профили eSIM во встроенный чип пока остается под вопросом и будет зависеть от выбранного железа.

При этом подчеркивается, что подписка на фирменный интернет не будет обязательной. Flipper One можно будет использовать со своей SIM-картой, без модема и вообще без подключения к сотовой сети.

«Хочешь — покупай наш интернет, хочешь — вставляй свою SIM-карту или вообще используй без модема. Это опциональная фича», — поясняет Жовнер.

Вероятно, в комплект войдет небольшой пакет предоплаченного трафика, чтобы владелец мог протестировать сервис и решить, нужен ли он дальше. В настоящее время команда проекта ориентируется на цену около 50 долларов США в год, но Жовнер предупреждает, что итоговые условия могут измениться.

Добавить к SIM-карте Flipper One полноценный телефонный номер вряд ли получится. По словам Жовнера, в таком случае регуляторы потребуют проводить обязательную идентификацию клиентов по процедуре KYC.