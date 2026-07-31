Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Запись появилась в разделе реестра для физических лиц под номером 6895.

Включение в перечень означает заморозку принадлежащих Дурову средств, ценных бумаг и другого имущества в российской юрисдикции. Он не сможет свободно распоряжаться активами, в том числе проводить сделки с имуществом, а любые операции с его участием будут подлежать обязательному контролю. Закон оставляет исключения для некоторых выплат и обязательных платежей.

Напомним, что 29 июля 2026 года ФСБ РФ сообщила, что заочно предъявила Дурову обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности, и основателя Telegram объявили в международный розыск.

В ведомстве сообщали, что уголовное дело связано с отказом администрации мессенджера удалять каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации. В ФСБ утверждают, что эти ресурсы применялись для подготовки и координации диверсий, терактов, массовых убийств и кибермошенничества, и такая деятельность привела к человеческим жертвам и многомиллиардному ущербу.

Как отмечают СМИ, уголовное дело против Дурова само по себе не меняет статус Telegram и не вводит ограничений для пользователей мессенджера. Например, опрошенные РБК юристы заявляют, что прямой связи между обвинением основателя платформы и правовым статусом самого сервиса нет. Отдельные последствия возможны лишь в том случае, если претензии российских властей распространятся уже на саму компанию. Так, в теории Telegram могут признать нежелательной или экстремистской организацией.

Одновременно с этим зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рекомендовал российским пользователям воздержаться от финансовых операций через Telegram до официальных разъяснений со стороны представителей Роскомнадзора и ФСБ.

Следует отметить, что ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с представителями Telegram о восстановлении полноценного доступа к сервису продолжаются, однако администрация платформы, по его словам, пока не проявляет «большой активности».

Внесение Павла Дурова в перечень Росфинмониторинга стало очередным этапом в затяжном конфликте российских властей с Telegram. За последний год ситуация перешла от точечных ограничений звонков и замедления отдельных функций к фактической блокировке мессенджера, запрету рекламы на платформе и уголовному преследованию Дурова. Подробную хронику этих событий мы собрали в отдельной статье.