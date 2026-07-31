Представители Европола сообщили, что в июне и июле 2026 года правоохранительные органы выявили 4340 URL-адресов с «шокирующим контентом», связанным с The Com. Информация об этих материалах была передана владельцам онлайн-платформ с требованием проверить и удалить связанный с The Com контент.

В операции, получившей название Referral Action Days, участвовали правоохранители из девяти стран: Бельгии, Финляндии, Венгрии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции. Специалисты стремились нарушить работу онлайн-инфраструктуры The Com, ограничить распространение информации, а также получить новые зацепки и улики для будущих расследований.

The Com (сокращение от The Community) — разрозненное сообщество хакеров и других киберпреступников, в основном состоящее из англоязычных подростков. Одним из первых The Com подробно описал ИБ-журналист Брайан Кребс (Brian Krebs) в масштабном расследовании «The Dark Nexus Between Harm Groups and The Com», опубликованном в сентябре 2024 года. По его словам, The Com представляет собой что-то вроде распределенной криминальной соцсети, где участники мгновенно объединяются и координируются для проведения совместных операций.

Как сообщает Европол, участники связываются друг с другом через множество каналов и закрытых чатов, занимаясь взломами, вымогательством, сваттингом и мошенничеством. Причем некоторые подгруппы связывают с нападениями, поджогами и похищениями, которые совершаются, в том числе, на заказ. Для вербовки новых членов и поиска жертв злоумышленники используют соцсети, мессенджеры и игровые платформы.

«Публичный контент The Com изобилует кодовыми словами и эмодзи, смысл которых бывает трудно понять взрослым. За ними скрываются призывы причинять себе вред и сексуально эксплуатировать несовершеннолетних. Среди выявленного в рамках этой операции контента были видео и изображения, изображения со сценами причинения себе вреда, самоубийств, сексуального насилия над детьми, издевательств над животными и жестоких нападений», — пишут в Европоле.

Кроме того, участники The Com распространяют в сети руководства по грумингу, убийствам, изготовлению самодельных взрывных устройств, доксингу и сваттингу. В них объясняется, как совершать нападения, вербовать несовершеннолетних и применять шантаж. Подчеркивается, что некоторые инструкции специально предназначены для шантажа несовершеннолетних и принуждения их к созданию сексуального контента.

По данным правоохранителей, статус внутри этого сообщества напрямую зависит от жестокости контента, который участник сумел создать или получить от своей жертвы. Насилие нередко транслируется в прямом эфире, после чего записи сохраняют и распространяют дальше. К примеру, правоохранители нашли так называемые blood walls — надписи и рисунки кровью с псевдонимами вымогателей и названиями групп, и cut-signs, для которых жертв заставляют вырезать имена злоумышленников на своих телах.

В Европоле заключают, что The Com является глобальной угрозой, особенно для несовершеннолетних, которые могут становиться как жертвами, так и исполнителями преступлений.

Эта операция стала частью Project Compass, который Европол запустил в январе 2025 года при участии правоохранителей из 28 стран. В феврале 2026 года эта инициатива уже привела к 30 арестам и установлению личностей 179 подозреваемых.