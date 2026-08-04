Исследователи Palo Alto Networks обнаружили говорящего на китайском языке хакера, который использовал DeepSeek и опенсорсный фреймворк Hermes Agent для автономных атак на доступные через интернет серверы. Получив команду через Telegram, ИИ-агент самостоятельно искал цели, обнаруживал уязвимости, скачивал эксплоиты и пытался проводить атаки.

Обнаружить эту кампанию удалось из-за ошибки самого Hermes. Дело в том, что агент запустил из домашней директории команду python3 -m http.server 8888 и случайно открыл доступ к рабочему окружению хакера. В результате в руки исследователей попали API-ключи, конфигурации моделей, списки целей, эксплоиты, история команд и логи автономных сессий.

Эксперты связывают эту кампанию со злоумышленником, который известен под никами knaithe и KnYuan. Он называет себя исследователем бинарников и, предположительно, проживает в китайском Чжухае. Однако точно установить его личность пока не удалось.

По данным Palo Alto Networks, внутри Hermes модель DeepSeek выполняла роль «мозга», а сам фреймворк предоставлял доступ к терминалу, интернету и набору специализированных навыков. Агент работал в режиме YOLO, то есть мог выполнять команды, включая потенциально опасные, без дополнительного разрешения со стороны оператора.

Судя по восстановленной сессии и логам за май 2026 года, хакер только поставил перед ИИ задачу, после чего агент самостоятельно выполнил оставшуюся часть работы без участия человека. Так, сначала агент нашел в сети серверы Langflow, уязвимые перед проблемой CVE-2026-33017. Затем он скачал публично доступный PoC-эксплоит, через поисковик FOFA обнаружил 84 доступных инстанса и проверил их конфигурации. Однако эксплуатация не удалась, так как подходящие цели не использовали auto_login или не имели публичного идентификатора flow.

После этого ИИ изучил десять семейств продуктов и свежие репозитории с эксплоитами, а затем переключился на платформу автоматизации n8n. Поисковик FOFA обнаруживал более 647 000 доступных инстансов по всему миру, включая 25 209 систем в Китае. Их агент решил атаковать, объединив в цепочку уязвимости CVE-2026-21858 и CVE-2025-68613. В итоге ИИ проверил около ста серверов и детально протестировал примерно 40 из них. Оказалось, что лишь три потенциальные цели использовали уязвимые версии, однако необходимые формы загрузки файлов требовали аутентификации.

В результате автономные попытки атак не привели ни к одному подтвержденному взлому.

Однако исследователи пишут, что этот случай все равно является важным. Так, ИИ-агент самостоятельно отказался от бесперспективного направления атак, оценил другие уязвимости по степени критичности, распространенности и возможности эксплуатации, а затем сузил список целей. По оценке экспертов, если бы человек выполнял эту работу вручную, он потратил бы сотни часов, тогда как ИИ потребовалось несколько минут.

Параллельно с этим злоумышленник провел обычные атаки более чем на 460 систем, включая Citrix NetScaler, Apache Tomcat, Marimo Notebook и Windows IKE VPN. Исследователи отмечают, что им удалось подтвердить три успешные компрометации NetScaler через CVE-2026-3055, в рамках которых хакер извлекал содержимое памяти и искал файлы cookie для перехвата сессий. Также в отчете упоминается выполнение команд на 11 инстансах Marimo через уязвимость CVE-2026-39987.

Отмечается, что в окружении атакующего были найдены конфигурации для других ИИ-инструментов, включя Qwen, GLM, Kimi, MiniMax, Claude Code и Codex, однако наиболее активно он пользовался DeepSeek.