Не успе­ли отой­ти от CVE в n8n, как по сооб­щес­тву ИИ‑раз­работ­чиков был нанесен новый мощ­ный удар. На этот раз уяз­вимость наш­ли в популяр­ном конс­трук­торе Langflow. Баг поз­воля­ет уда­лен­но выпол­нить коман­ды за один зап­рос.

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Langflow — визу­аль­ный конс­трук­тор для соз­дания ИИ‑при­ложе­ний и чат‑ботов. Он нужен, что­бы собирать слож­ные рабочие пай­плай­ны, под­клю­чать LLM и век­торные базы дан­ных прос­тым перетас­кивани­ем. В Langflow ты можешь соб­рать бота вооб­ще без кода или с минималь­ным скрип­тингом. Кон­цепту­аль­но сис­тема похожа на n8n, но более нишевая.

У про­екта 151 тысяча звезд на GitHub и 9500 фор­ков. Про­дукт популяр­ный, поэто­му такая уяз­вимость как CVE-2026-3301 выг­лядит прос­то несерь­езно. У API Langflow есть метод / api/ v1/ build_public_tmp/{ flow_id}/ flow — он нужен для запус­ка рабочих про­цес­сов в пуб­личном режиме без авто­риза­ции. Любой жела­ющий может выз­вать этот метод, но в том и смысл пуб­личных эндпо­интов.

info Ин­терес­ный факт: уяз­вимость не экс­плу­ати­рова­ли хакеры. Но ког­да иссле­дова­тели выкати­ли пуб­личное опи­сание уяз­вимос­ти без PoC и деталей, хакеры взя­лись за свое тем­ное дело. Пот­ребова­лось при­мер­но двад­цать часов, что­бы появил­ся экс­пло­ит и пош­ли пер­вые ата­ки.

Единс­твен­ный нюанс — объ­ект data . Если отпра­вишь в зап­росе свой объ­ект, Langflow исполь­зует имен­но его, а не тот, который лежит в базе дан­ных. Под­мена объ­екта удоб­на для дебага, но опас­на без жес­ткой филь­тра­ции. А филь­тра­ции не было.

От­сле­дить проб­лему мож­но в исходни­ках уяз­вимой вер­сии. Коман­ды для ска­чива­ния:

git clone https:/ / github. com/ langflow- ai/ langflow. git cd langflow git checkout v1. 8. 2

Глав­ная проб­лема — в фай­ле / src/ backend/ base/ langflow/ api/ v1/ chat. py , стро­ка 633. Фун­кция соз­дает джоб, в который без филь­тра­ции и про­верок попада­ет data :

job_id = await start_flow_build ( flow_id = new_flow_id , background_tasks = background_tasks , inputs = inputs , data = data , files = files , stop_component_id = stop_component_id , start_component_id = start_component_id , log_builds = log_builds or False , current_user = owner_user , queue_service = queue_service , flow_name = flow_name or f " { client_id } _ { flow_id } " , )