Представители британской службы Police National Legal Database (PNLD), которая предоставляет правовую информацию полиции и органам уголовного правосудия, сообщили об утечке данных. Имена, рабочие email-адреса сотрудников полиции, госслужащих и других пользователей сервиса уже опубликованы в даркнете.

PNLD представляет собой онлайн-сервис правовой информации, которым более 30 лет пользуются территориальные полицейские службы Англии и Уэльса, а также транспортная полиция Великобритании (British Transport Police). PNLD предоставляет полиции и другим организациям, работающим в системе уголовного правосудия, юридические материалы и справочную информацию.

Компрометация сервиса была обнаружена 26 июля 2026 года. Среди пострадавших оказались полицейские, гражданский персонал полиции, специалисты системы уголовного правосудия, представители государственных организаций, партнеры и клиенты PNLD. Также сообщается, что утечка затронула имена и email-адреса некоторых людей, которые отправляли запросы через сервис Ask the Police («Спросите полицию»).

В британском правительстве предупреждают, что теперь украденные данные могут использоваться злоумышленниками для создания убедительных фишинговых писем, в том числе адресованных конкретным сотрудникам правоохранительных органов.

В PNLD подчеркивают, что пароли и другие учетные данные, судя по имеющейся информации, в ходе атаки не пострадали. Также представители организации напомнили, что PNLD не связана с Police National Computer или Police National Database, не используется для регистрации преступлений и не хранит конфиденциальные сведения о жертвах, свидетелях и преступниках.

Всем пострадавшим организациям были направлены уведомления об инциденте и рекомендации по реагированию. Пользователям сервиса Ask the Police, данные которых могли попасть в утечку, тоже направили письма. О случившемся уже сообщили Управлению комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner’s Office), а расследование атаки проводится совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) и внешними ИБ-специалистами.

Пока представители PNLD не раскрывают точное количество пострадавших, а также информацию о том, когда именно произошла атака, как долго злоумышленники сохраняли доступ к инфраструктуре сервиса, и какой объем информации они похитили.

На прошлой неделе заявление о взломе PNLD появилось на сайте хак-группы ExfilSquad в даркнете, а также хакеры опубликовали ссылку на образец с украденными данными. Злоумышленники требуют выкуп, а в противном случае угрожают обнародовать всю похищенную информацию. Однако пока в PNLD официально не подтверждали, что за атакой могла стоять именно эта группировка.

По словам хакеров, им удалось похитить данные общим объемом 1,9 Гбайт, содержащие примерно 135 000 контактов представителей правоохранительных органов, включая имена и адреса электронной почты. По информации издания The Times, суммарно дамп содержит информацию о 114 000 пользователях PNLD, а также утечка затронула данные 21 000 пользователей сервиса Ask the Police.

Аналитики ИБ-компании VenariX изучили образцы данных, которые участники ExfilSquad, публиковали ранее, заявляя, что эта информация была похищена у различных компаний. В 11 случаях из 15 специалисты выявили структуры, характерные для Microsoft Dataverse, а в одном из эпизодов обнаружилось, что публичный портал возвращает записи без аутентификации.

По версии исследователей, злоумышленники могли получать данные из Power Pages, где роли Anonymous User выдали слишком широкие права для таблиц Dataverse. При этом для извлечения информации также требовался бы включенный Web API или устаревший OData-фид.

Однако специалисты отдельно отмечают, что эта схема атаки не подтверждена в случае PNLD: исследователям не удалось обнаружить конкретный уязвимый эндпоинт, некорректные настройки, маршрут API или логи, которые объясняли бы происхождение утечки. Поэтому связь атаки на PNLD с неверной конфигурацией Power Pages пока остается только гипотезой.