Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила сертификацию новых зарубежных роботов, а также инверторов, которые применяются в солнечной энергетике. Власти опасаются, что такие устройства могут использоваться для слежки, удаленного управления и атак на критическую инфраструктуру.

На прошлой неделе FCC внесла обе категории оборудования в так называемый Covered List. Устройства из этого списка не могут получить разрешение, необходимое для импорта, продажи и продвижения на территории США. Отмечается, что решение не привязано к конкретным странам или брендам, однако в первую очередь оно затронет Китай, который занимает большую часть мирового рынка гуманоидных роботов.

Под новые ограничения попали не только человекоподобные роботы и робособаки. Определение FCC охватывает любые мобильные наземные устройства тяжелее 2 кг, которые умеют перемещаться или обходить препятствия, оснащены датчиками и средствами связи, а также используют локальное или облачное ПО для навигации, сбора данных и удаленного управления. Исключения предусмотрены для автомобилей, поездов, БПЛА, подводных аппаратов, медицинской техники и стационарных промышленных манипуляторов.

В 2025 году во всем мире было продано около 15 000 гуманоидных роботов, причем большую часть рынка контролировали два китайских производителя. Инверторы распространены куда шире: их используют для подключения солнечных панелей и других источников энергии к электросетям.

Американские власти полагают, что скрытый удаленный доступ к таким системам может позволить иностранным государствам собирать данные, отключать оборудование или координировать кибератаки.

В обосновании своего решения FCC ссылается на несколько исследований. Среди них — проблема UniPwn, которая позволяла получить root-доступ к роботам Unitree Go2, B2, G1 и H1 и распространить атаку на соседние девайсы через Bluetooth Low Energy. Также упомянута другая уязвимость, позволявшая удаленно захватить контроль над робособаками Unitree Go1 через облачный сервис CloudSail.

В случае инверторов авторы документа ссылаются на исследование компании Forescout, получившее название SUN:DOWN. Тогда специалисты обнаружили 46 уязвимостей в продуктах Sungrow, SMA и Growatt, и пришли к выводу, что атакующие могли одновременно управлять множеством установок и дестабилизировать энергосеть. Также в документах описан случай, когда зарубежный производитель оборудования дистанционно отключил инверторы из-за конфликта с американским дистрибьютором.

Под новый запрет не подпадут уже проданные устройства и модели, получившие разрешение ранее. Их по-прежнему можно продавать и обновлять в США: FCC отдельно разрешила выпускать патчи и обновления как минимум до 1 января 2029 года, и производители могут запросить условное одобрение властей до 1 января 2028 года.

В FCC подчеркивают, что речь идет о превентивной защите цепочки поставок и национальной безопасности. По данным СМИ, в Пекине раскритиковали это решение и пообещали принять «все необходимые меры» для защиты китайских компаний.