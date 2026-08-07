В ежеквартальных выпусках «Хакера» мы собираем только лучшие материалы последних месяцев, чтобы ты мог поставить на полку по-настоящему полезный коллекционный артефакт. Первые два номера за 2026 год уже отпечатаны и готовы к отправке, а сбор предзаказов на третий постепенно подходит к завершению. Пока третий журнал не ушел в типографию, его можно заказать по специальной цене — 1500 рублей за экземпляр. После передачи в печать стоимость возрастет.

Если ты все пропустил, рассказываем: в этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи за последние месяцы: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.

#3: предзаказы подходят к концу

Одной из главных тем третьего ежеквартального выпуска станут роутеры и сети. Наши авторы доберутся до прошивки роутера через физический доступ к устройству, изучат инфраструктуру провайдера, который забыл изолировать клиентов, и настроят одновременное подключение к нескольким сетям.

Среди статей:

Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.

Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов.

Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.

Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.

Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев.

Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками.

На время сбора предварительных заказов цена третьего номера составляет 1500 рублей. Уже в августе мы передадим журнал в типографию, а в сентябре начнем рассылку заказов, поэтому времени для покупки по сниженной цене остается все меньше.

#2: крутая коробка и приятный бонус

Тираж второго ежеквартального выпуска уже отпечатан и хранится на нашем складе. Так как номер готов к отправке, доставку не придется ждать долго.

Каждый экземпляр приезжает в крутой брендированной коробке, которая защищает журнал во время транспортировки и дает +5 к коллекционности. Кроме того, в комплекте со вторым выпуском ты получаешь бонусный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.

Среди статей:

Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.

Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.

Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.

Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.

Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.

#1: начало печатной серии

Первый ежеквартальный выпуск открыл новую бумажную серию «Хакера», и без него подшивка материалов за 2026 год была бы неполной. Внутри собрано более 20 практических руководств, исследований и технических разборов, которые сохраняют актуальность и спустя месяцы.

Тираж ограничен, но у нас еще остались экземпляры, доступные для заказа.

Среди статей:

Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.

Все выпуски сразу

Не хочешь отслеживать новые предзаказы и остатки тиражей? В магазине «Хакера» доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков.

Первый и второй номера уже готовы к отправке, а третий и четвертый будут доставлены тебе по мере их подготовки и выхода. Один заказ — и к концу года ты получишь всю серию ежеквартальных журналов за 2026 год.

Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.