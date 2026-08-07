Если ты все пропустил, рассказываем: в этом году «Хакер» вернулся к регулярному печатному формату. Четыре раза в год мы выпускаем полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос, в который входят лучшие статьи за последние месяцы: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.
#3: предзаказы подходят к концу
Одной из главных тем третьего ежеквартального выпуска станут роутеры и сети. Наши авторы доберутся до прошивки роутера через физический доступ к устройству, изучат инфраструктуру провайдера, который забыл изолировать клиентов, и настроят одновременное подключение к нескольким сетям.
Среди статей:
- Вскрытие показало. Достаем root shell роутера, не зная ни одного пароля.
- Соседи по проводу. Препарируем сеть провайдера, который забыл про изоляцию клиентов.
- Burp Suite с самого начала. Делаем первые шаги в веб-пентестинге.
- Жрем мозги ИИ. Подбираем тулзы для пентеста LLM.
- Самодельные «пальчики». Как обманывают сканер отпечатков пальцев.
- Контейнер без Docker. Собираем контейнер в Linux своими руками.
На время сбора предварительных заказов цена третьего номера составляет 1500 рублей. Уже в августе мы передадим журнал в типографию, а в сентябре начнем рассылку заказов, поэтому времени для покупки по сниженной цене остается все меньше.
#2: крутая коробка и приятный бонус
Тираж второго ежеквартального выпуска уже отпечатан и хранится на нашем складе. Так как номер готов к отправке, доставку не придется ждать долго.
Каждый экземпляр приезжает в крутой брендированной коробке, которая защищает журнал во время транспортировки и дает +5 к коллекционности. Кроме того, в комплекте со вторым выпуском ты получаешь бонусный журнал, посвященный десятилетию кибербитвы Standoff.
Среди статей:
- Связанные одной сетью. Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
- Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
- Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции.
- Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
- Возвращение еретика. Разбираемся, как работает новый метод расцензурирования LLM.
#1: начало печатной серии
Первый ежеквартальный выпуск открыл новую бумажную серию «Хакера», и без него подшивка материалов за 2026 год была бы неполной. Внутри собрано более 20 практических руководств, исследований и технических разборов, которые сохраняют актуальность и спустя месяцы.
Тираж ограничен, но у нас еще остались экземпляры, доступные для заказа.
Среди статей:
- Практика хешкрекинга. Замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
- Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
- Разбираем уязвимость в популярном фреймворке React.
- Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
- Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — необычным устройством для хакеров и пентестеров.
Все выпуски сразу
Не хочешь отслеживать новые предзаказы и остатки тиражей? В магазине «Хакера» доступен комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков.
Первый и второй номера уже готовы к отправке, а третий и четвертый будут доставлены тебе по мере их подготовки и выхода. Один заказ — и к концу года ты получишь всю серию ежеквартальных журналов за 2026 год.
Доставка журналов осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи. По вопросам отправки заказов в другие страны пиши на support@glc.ru.