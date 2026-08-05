В нашем магазине по-прежнему доступны печатные версии романов Валентина Холмогорова «Хакеры.RU» и «Белый хакер» с черно-белыми иллюстрациями. Это две части одной истории о компьютерных клубах, ночном dial-up, подпольных форумах и первых хакерских тусовках. Тиражи ограничены!

Книга «Хакеры.RU» рассказывает о двух парнях из небольшого города, которые по разным причинам погружаются в хакинг и постепенно обнаруживают, как код, человеческие ошибки и случайные встречи меняют их судьбы. В центре сюжета «Белого хакера» оказывается один из героев первой книги — Кирилл. Оставшись без прежней команды и поддержки, он пытается спасти от закрытия компьютерный клуб, ставший его временным убежищем.

Валентин Холмогоров не только ведущий редактор «Хакера», но и писатель, журналист, публицист и автор более 40 учебников и 8 романов. Он участвовал в межавторском цикле «Пограничье» Сергея Лукьяненко, а одна из книг в этом цикле была написана в соавторстве с ним самим. Работы Валентина издавались в «АСТ», «Альфа-Книга» («Армада») и «Олма-Пресс». Один из наиболее успешных проектов — серия «Хроники Аскета», в которой Холмогоров участвовал вместе с писателем-фантастом Романом Артемьевым.

«Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эти книги станут для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит о книгах сам автор.

Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.

Если ты еще не знаком с этой историей, первые главы романов можно прочитать на сайте «Хакера» без платной подписки.

«Хакеры.RU»

«Белый хакер»