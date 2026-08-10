Хакер #326. Router from Hell
Специалисты Manifold Security выявили в Open VSX 77 вредоносных расширений, которые маскировались под легитимные инструменты для разработчиков и собирали информацию о зараженных системах. Большинство ограничивалось сбором только базовых данных, однако 19 расширений проводили подробную разведку, изучая рабочие окружения, Git-репозитории и CI-системы.
Расширения были обнаружены в период с 26 июля по 1 августа 2026 года, а связать их с одной вредоносной кампанией удалось благодаря общему домену для эксфильтрации данных, похожему коду и сетевому поведению. В настоящее время все опасные пакеты уже удалили из Open VSX.
По данным исследователей, злоумышленники использовали схему evil twin: копировали названия, namespaces и описания настоящих расширений из Microsoft Visual Studio Code Marketplace, но публиковали их от лица собственых аккаунтов. Так, подделки имитировали популярные инструменты, связанные с AMD, Azure, Salesforce, Hyperledger, LEGO Education, IOTA и другими проектами.
Многие фальшивки имели версию 0.0.1, а содержимое легитимного файла extension.js подменяли кодом, предназначенным для сбора и кражи данных. При этом заявленных функций такие расширения не выполняли и только отображали сообщение или индикатор активности, после чего передавали собранную в системе информацию своим операторам.
Все 77 расширений связывались с доменом mangorbit[.]com, зарегистрированным 15 июля 2026 года — за 11 дней до размещения первых пакетов в Open VSX. Каждое расширение имело собственный идентификатор, позволявший злоумышленникам понять, какой именно фейк установила жертва.
58 расширений собирали только базовую информацию о системе — прежде всего имя хоста и иногда название рабочей папки и версию редактора. Остальные 19 собирали куда больше данных: имя пользователя и хоста, machine ID, версию и тип редактора, информацию об архитектуре системы, локали, часовом поясе, а также название открытого в редакторе проекта и полный путь к нему в файловой системе. Такое поведение демонстрировали:
• amd.gaia-vscode
• artsy.artsy-studio-extension-pack
• configcat.configcat-feature-flags
• iotaledger.iota-move
• marketplace.visualstudio
• obyte.oscript-vscode-plugin
• openeuphoria.vscode-euphoria
• oss.sfmc-devtools-vscode
• rumbledb.jsoniq-vscode
• ssagov.uef-snippets
• taskfile.vscode-task
• doi.fileheadercomment
• mengsiCode.vscode-django-boilerplate
• move.move-analyzer
• uavcan.dsdl
• vs-publisher-988541.apexsql-power-tools
• casualjim.gotemplate
• jcamp.dotnet-test-provider-view
• superposition.supertoml-analyzer
Кроме того, расширения изучали содержимое .git, собирали информацию о хостах удаленных Git-репозиториев и организациях, которым они принадлежали, а также email-домене разработчика, текущей ветке и хеше HEAD-коммита. Вредоносы перечисляли до 60 установленных расширений и собирали метаданные GitHub, GitLab, Azure DevOps, Buildkite, CircleCI, GitHub Codespaces и Gitpod.
Отдельно расширения проверяли, упоминается ли их ID в файлах devcontainer.json или .vscode/extensions.json. Это позволяло понять, установил ли расширение сам разработчик или подключение произошло автоматически через конфигурацию проекта.
При этом расширения не похищали исходный код, пароли, токены аутентификации, SSH-ключи и данные браузеров, однако могли повторять попытки отправки данных своим операторам в течение семи дней. Если основная инфраструктура переставала отвечать, расширения могли получить резервный адрес для передачи данных через DNS TXT-запись.
Исследователи рекомендуют удалить вредоносные расширения, сверившись со списком ID, который прилагается к отчету, а также заблокировать домен mangorbit[.]com.