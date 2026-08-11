Представители компании Levi Strauss (бренд Levi's) сообщили о кибератаке, в ходе которой злоумышленники с помощью социальной инженерии скомпрометировали рабочие компьютеры трех сотрудников и похитили хранившиеся на них корпоративные данные.

Об инциденте стало известно из документа, поданного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В компании сообщают, что неизвестные атакующие применили методы социальной инженерии против трех сотрудников Levi Strauss и в результате получили доступ к их корпоративным компьютерам, откуда похитили данные. Вскоре специалисты Levi Strauss обнаружили атаку и лишили хакеров доступа к скомпрометированным системам.

Расследование атаки еще продолжается, однако пока не обнаружено никаких признаков компрометации данных клиентов. Также в Levi Strauss подчеркнули, что инцидент не привел к остановке или нарушению бизнес-процессов и, по текущей оценке, не окажет существенного влияния на деятельность или финансовое положение компании.

Представители Levi Strauss не сообщают, какой именно прием социальной инженерии использовали атакующие. Также пока неизвестно, какая группировка может стоять за этим взломом, и требовали ли злоумышленники выкуп.

Тем не менее, некоторые СМИ уже связывают этот инцидент с группировкой UNC6671. Ранее специалисты Google Threat Intelligence Group (GTIG) предупреждали, что эта группа стояла за волной атак с использованием голосового фишинга, которые были направлены против сотен организаций.