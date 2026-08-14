Исследователи из Бирмингемского университета и компании Fuzzware выяснили, что вредоносная SIM-карта способна передавать модему команды, которые позволяют выполнять произвольный код, читать файлы, отключать связь и принудительно переводить смартфон в режим 2G. Особенно опасной эта проблема может оказаться для IoT-оборудования, например, зарядных станций для электромобилей, промышленных роутеров и автомобильных телематических систем.

Для своего исследования специалисты создали тулкит CATana, который позволяет проверять, какие AT-команды SIM-карта может передавать модему, и к каким последствиям это приводит. С его помощью эксперты протестировали с его помощью 26 устройств: 18 смартфонов и восемь IoT-модемов. Как оказалось, AT-интерфейс был доступен со стороны SIM-карты на девяти устройствах — шести из восьми модемов и на трех смартфонах (Oppo Find X5, Oppo Reno 14 F 5G и Asus Zenfone 9).

По словам специалистов, в основе проблемы лежит команда RUN AT из набора proactive SIM commands. AT-команды представляют собой набор инструкций для управления модемом, который используется еще с 1980-х годов и со временем получил множество расширений от производителей. Такие команды позволяют SIM-карте самой обращаться к устройству, а RUN AT приказывает модему выполнить AT-команду, причем это не баг и не недокументированная функция: такой механизм предусмотрен спецификациями сотовой связи. Несмотря на это, по мнению исследователей, опасный интерфейс следует отключить или вовсе вывести из эксплуатации.

Наиболее опасную атаку специалисты продемонстрировали на примере коммерческой зарядной станции Autel с модулем Quectel EC25-AFX. В этом случае исследователи эксплуатировали уязвимость инъекции команда в Linux-среде модема и успешно добились выполнения произвольного кода.

На смартфоне Oppo Reno 14 F 5G исследователи обнаружили 198 доступных через SIM AT-команд и их вариантов. Среди них были команды для выключения устройства, отключения модема и принудительного перехода на 2G. Отмечается, что последний эффект сохранялся даже после включения авиарежима, отключения SIM-карты и изменения сетевых настроек. Поскольку в 2G отсутствует взаимная аутентификация, такой даунгрейд может заметно упростить для злоумышленников атаки с поддельными базовыми станциями.

Другой эксплоит позволял специалистам прочитать произвольные файлы с модуля Quectel EG25-G и передать их на удаленный сервер посредством AT+QSMTP. Правда, для этой атаки одной вредоносной SIM-карты было недостаточно, и также в файловой системе модуля заранее должна находиться специально подготовленная символическая ссылка.

Эксперты подчеркивают, что подобная атака требует контроля над самой SIM-картой. Так, ее можно физически подменить, скомпрометировать программными методами или еще на этапе производства, а также получить контроль через взломанного либо недобросовестного оператора связи. По этой причине исследователи считают особенно привлекательной целью для подобных атак необслуживаемые IoT-устройства с доступным слотом для SIM-карт.

Отдельно авторы доклада напоминают и о другой проблеме: вредоносная SIM-карта была способна без участия пользователя открыть подконтрольный атакующему сайт даже на заблокированном Android-смартфоне (в частности, на моделях Pixel 6, 8 и 9). В декабре 2025 года инженеры Google исправили этот баг, получивший идентификатор CVE-2025-48618, однако ситуация с распространением обновлений на Android-устройствах остается неоднородной даже в 2026 году.

Обо всех найденных проблемах исследователи уведомили представителей Google, Oppo, Quectel, Semtech и Qualcomm еще в марте 2026 года, а специалистов GSMA (GSM Association) — в мае. В результате проблема открытого интерфейса SIM AT уже отслеживается под идентификаторами CVE-2026-57550 (Qualcomm) и CVD-2026-0122 (GSMA).

В Qualcomm уже подготовили дополнительную защиту, в рамках которой доступ к AT-командам со стороны SIM будет отключен по умолчанию. В Quectel сообщили об исправлении проблемы с чтением файлов, однако еще продолжают работу над исправлением самого интерфейса.