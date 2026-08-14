Разработчики Mozilla были вынуждены сменить GPG-ключ, которым подписывают некоторые релизы Firefox и Thunderbird для Linux. Дело в том, что незашифрованная копия этого ключа по ошибке попала в приватный репозиторий на GitHub. Хотя не было обнаружено никаких признаков того, что ключ мог попасть в руки посторонних, разработчики приняли решение отозвать его на всякий случай.

В организации сообщают, что инцидент затронул подключ (subkey), который использовался для подписания Linux-архивов tar, RPM-пакетов и файлов контрольных сумм Firefox и Thunderbird. При этом доступ к приватному репозиторию, в который случайно попал ключ, имела только небольшая группа сотрудников, которые и без того имели легитимный доступ к этому ключу.

Проверка доступных логов не выявила несанкционированного доступа к GPG-ключу, поэтому в Mozilla считают, что риск атаки на цепочку поставок (в ходе которой злоумышленники могли бы распространять поддельные сборки с действительной подписью) крайне низок. Тем не менее старый подключ отозвали и заменили новым, который будет действовать до 5 августа 2028 года.

Разработчики не сообщили, в какой именно репозиторий попала копия ключа, а также сколько времени она там находилась.

Издание The Hacker News обратило внимание на интересную деталь в данных об отзыве ключа: там указан код причины «2», то есть «ключевой материал скомпрометирован». Отзывной сертификат был создан 6 августа 2026 года в 11:14 UTC и его снабдили комментарием: «Мы больше не доверяем этому ключу».

Журналисты объясняют, что при обычной замене или завершении срока действия ключа старые подписи остаются валидными. Однако отзыв из-за компрометации, напротив, ставит под сомнение все подписи, созданные с помощью этого ключа. То есть после импорта отзывного сертификата может возникать проблема с проверкой старых дистрибутивов Firefox и Thunderbird.

Смена ключа произошла примерно на семь месяцев раньше запланированного срока. Предыдущий подключ был создан в апреле 2025 года и должен был действовать до марта 2027 года. По подсчетам журналистов, это первый отзыв подключа со стороны Mozilla как минимум с 2015 года: пять предыдущих ключей просто прекращали действовать по истечении срока.

При этом большинству пользователей не придется предпринимать каких-либо действий, а тем, кто вручную проверяет GPG-подписи, придется импортировать новый ключ и отзывной сертификат для старого. Пользователи официальных RPM-пакетов Firefox в некоторых дистрибутивах также могут столкнуться с ошибками обновления, а для Fedora, RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux, openSUSE и SUSE в Mozilla опубликовали отдельные инструкции по замене ключа.

Отмечается, что Thunderbird не распространяется в виде официальных RPM-пакетов, поэтому его пользователям не нужно выполнять действия, связанные с заменой ключа для RPM. Пакеты .deb тоже не входят в список затронутых, а APT-репозиторий для Debian и Ubuntu вообще использует другой ключ.