Производитель аппаратных криптокошельков Trezor заявил об утечке данных почти 14 000 пользователей. При этом взлом затронул не саму компанию, а ее партнера ShipMonk, который занимается логистикой и доставкой.

Согласно официальному заявлению компании, в результате компрометации ShipMonk атакующие получили доступ к данным о заказах. В итоге в случае 11 742 клиентов утечка затронула полные имена, email-адреса, номера телефонов и адреса доставки, а данные еще 1947 человек были раскрыты частично: утекли имена, email-адреса и информация о городах.

Сообщается, что инцидент затронул клиентов из США, Великобритании, Швеции, Колумбии, Бразилии, Италии и Португалии, которые покупали устройства Trezor и получали заказы в период с 10 мая по 8 августа 2026 года.

Отдельно в заявлении компании подчеркивается, что злоумышленники не атаковали инфраструктуру самой Trezor, все сервисы работают в штатном режиме, а аппаратные кошельки по-прежнему защищены. Однако в компании предупреждают, что хакеры могут использовать украденные данные для проведения фишинговых атак:

«Мошенники могут использовать скомпрометированную информацию для отправки поддельных писем и email-сообщений, совершения телефонных звонков, а также могут выдавать себя за представителей банков, криптовалютных бирж или даже самой Trezor».

Как именно хакеры взломали ShipMonk, представители Trezor не уточняют. Однако издание BleepingComputer пишет, что пострадавшие клиенты ShipMonk получили уведомления, в которых говорилось, что причиной компрометации стала уязвимость в сторонней аналитической платформе Metabase.

По данным ShipMonk, 6 августа представители Metabase уведомили компанию о том, что неизвестные злоумышленники воспользовались уязвимостью и смогли получить доступ к данным клиентов. После этого разработчики Metabase исправили баг и аннулировали все активные сессии, а специалисты ShipMonk начали расследование инцидента с привлечением внешних ИБ-экспертов.

Кроме того, по информации издания, представители ShipMonk получили вымогательские письма с требованиями выкупа от хак-группы ShinyHunters.

Ранее в этом месяце стало известно, что хакеры активно эксплуатируют критическую SQLi-уязвимость в Metabase, которая позволяет получить права администратора без аутентификации. Сообщалось, что от этих атак пострадали клиенты Metabase, включая производителя модульных ноутбуков Framework и платформу для создания онлайн-форм Tally. Можно предположить, что атака на ShipMonk тоже была связана с эксплуатацией этого бага.

Отметим, что это не первая утечка данных, связанная с Trezor. Так, в январе 2024 года злоумышленники получили доступ к стороннему порталу службы технической поддержки, которым пользовалась компания. Тогда оказались скомпрометированы данные 66 000 пользователей, которые обращались в поддержку с декабря 2021 года, и были украдены имена, имена пользователей и email-адреса. Позже представители Trezor подтвердили, что похищенная информация использовалась в фишинговых атаках, и мошенники пытались обманом узнать seed-фразы жертв.

Также совсем недавно похожий инцидент с утечкой данных коснулся и покупателей устройств Steam в странах Европы, чьи данные были скомпрометированы из-за взлома логистического партнера Valve — компании CEVA Logistics.