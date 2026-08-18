Министерство экономики и финансов Франции подтвердило, что злоумышленник проник в системы Главного управления государственных финансов (DGFiP) и похитил налоговые и кадастровые данные 678 000 физических лиц и организаций. Об инциденте стало известно после того, как хакер под ником ZeroBytes выставил украденную информацию на продажу и заявил, что дамп содержит данные более 2 млн человек.

ZeroBytes опубликовал свое объявление 12 августа на хакерском форуме PwnForums. По его словам, доступ к инфраструктуре DGFiP был получен еще в конце июня с помощью украденных учетных данных и обхода двухфакторной аутентификации. Также помимо самой БД хакер предлагал покупателям якобы действующий доступ к системам французской налоговой службы.

Как теперь сообщили представители DGFiP, заявления злоумышленника не соответствуют действительности. По данным ведомства, несанкционированный доступ к системам был обнаружен и закрыт в ходе штатного аудита, еще в конце июня. Дальнейшее расследование произошедшего показало, что до блокировки атакующий действительно имел возможность просматривать и выгружать данные, но в общей сложности эта утечка затронула порядка 678 000 физических лиц и организаций.

Среди похищенных данных оказались сведения о доходах налогоплательщиков, составе семьи и применяемой ставке удержания налога. Для компаний утечка могла включать название и регистрационный номер SIREN. Также злоумышленник получил доступ к кадастровой информации, то есть адресам и данным о площади недвижимости.

При этом в правительстве подчеркивают, что онлайн-аккаунты пользователей DGFiP атака не затронула, и учетные данные не были скомпрометированы.

После обнаружения атаки специалисты DGFiP ограничили доступ к системам и начали расследование вместе с Национальным агентством безопасности информационных систем Франции (ANSSI). Также об инциденте уведомили регулятора CNIL, и на следующей неделе всем пострадавшим начнут рассылать письма и email с информацией о том, какие именно данные могли быть скомпрометированы, и какие меры предосторожности теперь следует принять.

Отметим, что сам ZeroBytes описывает масштаб взлома иначе. На хак-форуме злоумышленник заявил, что получил доступ к Serveur Professionnel de Données Cadastrales (SPDC) — порталу французской налоговой, который предоставляет доступ к централизованному кадастру и сведениям о собственности. По его словам, в этой системе были доступны данные примерно 20 млн граждан Франции.

Полностью выгрузить информацию хакер якобы не успел, так как на это ушли бы месяцы. В итоге ZeroBytes утверждает, что похитил 252 149 записей, содержащих сведения более чем о 2 млн человек.