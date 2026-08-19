На седьмой международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE 2026 выступят более 130 ИБ-специалистов. Исследователи, разработчики и другие эксперты представят доклады в семи тематических зонах. В центре программы — технические доклады, реальные кейсы и исследования. Мероприятие пройдет 20 и 21 августа в московском пространстве GOELRO.

В этом году программа конференции разделена на семь зон: Main track, Fast track, Community track, AI.Zone, AntiFraud.Zone, AppSec.Zone и Threat.Zone.

Основную программу Maintrack откроет выступление Эльдара Заитова, автора и редактора CTFtime.org, руководителя команды безопасности инфраструктуры «Яндекса». В докладе «CTF как отражение новой реальности: чему соревнования научили атакующих и защитников» он расскажет, как соревнования Capture the Flag (CTF) развивались вместе с индустрией кибербезопасности и стали площадкой для проверки новых подходов к поиску уязвимостей и защите инфраструктуры. Отдельное внимание в докладе Заитов уделит тому, как новые технологии, включая большие языковые модели и автономные агенты, меняют подходы к безопасности.

Другие спикеры Main track представят технические исследования, разберут реальные уязвимости и на конкретных примерах покажут подходы к поиску и эксплуатации атак.

AI.Zone будет посвящена применению искусственного интеллекта и машинного обучения в кибербезопасности. Спикеры обсудят возможности и риски использования AI/ML, а также практические сценарии применения технологий.

На AppSec.Zone эксперты расскажут об исследовании безопасности приложений, уязвимостях, анализе кода и подходах к защите программных продуктов.

На Threat.Zone сфокусируются на актуальных киберугрозах, исследованиях атак и инструментах, которые используют злоумышленники. Участники обсудят современные подходы к анализу ландшафта угроз и реагированию на атаки.

На AntiFraud.Zone эксперты представят исследования методов мошенничества и технологий, которые используются для обнаружения и предотвращения атак.

Fast track объединит короткие технические выступления о трендах в кибербезопасности, исследованиях, расследовании инцидентов и практическом опыте специалистов.

Community track станет площадкой для представителей профессиональных сообществ. В программе — темы, связанные с CTF, баг-баунти, OSINT, Web3, аппаратной безопасностью и практикой красных и синих команд.

Помимо докладов, гостей OFFZONE 2026 ждут воркшопы, инженерные активности, игры, задачи и другие интерактивные форматы. Участники смогут поработать с реальными сценариями атак, попробовать свои силы в поиске уязвимостей, пообщаться с коллегами и принять участие в традиционных активностях конференции, включая кастомизацию бейджей. Самых смелых также ждет популярная среди комьюнити Tattoo.Zone, где можно не только набить татуировку, но и попробовать себя в роли тату-мастера.

Кроме того, CURATOR и «Хакер» подготовили отдельную активность для посетителей конференции. На хакатоне CURATOR участникам предстоит искать уязвимости в игре и автоматизировать защиту сервера, не давая ему упасть. Те, кто сумеет набрать 9 999 очков, смогут принять участие в розыгрыше эксклюзивного мерча из коллаборации CURATOR × «Хакер».

И, конечно, мы приглашаем тебя заглянуть на стенд «Хакера», где тебя будут ждать:

общение с основателем Gameland и «Хакера» Дмитрием Агаруновым;

возможность приобрести печатные выпуски «Хакера» и книгу «Белый Хакер», написанную нашим ведущим редактором Валентином Холмогоровым;

распродажа мерча «Хакера».

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