По информации «Коммерсанта», в Минцифры обсуждают новый этап масштабной реформы телеком-рынка. Так, если провайдер лишится лицензии, его инфраструктуру и абонентов могут автоматически передать одному из федеральных операторов. В небольших компаниях опасаются, что такой механизм приведет к перераспределению активов в пользу крупных игроков.

Издание ссылается на презентацию рабочей группы Минцифры, согласно которой всех провайдеров могут обязать заранее заключать договоры с федеральными операторами на случай отзыва лицензии. Таким образом, крупные операторы получат приоритетное право на выкуп сети компании, лишившейся лицензии, а инфраструктура и абоненты таких компаний, будут автоматически передаваться федеральным операторам.

Кроме того, для операторов с более чем 3000 абонентов предлагается ввести дополнительную ответственность, а отказ заключать упомянутые договоры может стать основанием для прекращения оказания услуг связи. При этом провайдеры, потерявшие лицензию, смогут рассчитывать на компенсацию экономически обоснованных расходов на содержание сети и обязательных отчислений.

Как мы уже писали ранее, эти нововведения обсуждаются в рамках большой реформы российского рынка связи. В частности, в Минцифры хотят заменить почти 20 видов существующих лицензий тремя: базовой, универсальной и генеральной (стоимостью от 1 млн до 50 млн рублей). Параллельно с этим предлагается установить минимальный размер уставного капитала для компаний связи — от 5 до 100 млн рублей в зависимости от категории. При этом индивидуальным предпринимателям выдавать лицензии на услуги связи вообще не планируется.

Предполагается, что из-за новых требований рынок может покинуть около трети провайдеров, а по данным «ТМТ Консалтинга», рынок сильно консолидирован уже сейчас: 70% абонентской базы широкополосного доступа в B2C-сегменте приходится на пять крупнейших игроков.

Представитель Минцифры пояснил изданию, что «возможные изменения направлены на то, чтобы на телеком-рынке предлагали услуги только надежные компании, мотивированные на качественную работу и способные инвестировать в модернизацию сетей», но при этом отметил, что необходимо сохранять «добросовестную конкуренцию».

Также в ведомстве подчеркивают, что окончательные решения еще не приняты, и в настоящее время предложения обсуждаются с профильными ведомствами и участниками рынка.

Глава Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко сообщил журналистам, что организация уже направила свою позицию в Минцифры и профильному вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В АМОР предупреждают, что право конкурента эксплуатировать чужую сеть, обслуживать ее абонентов и первым претендовать на выкуп может превратить лицензирование в «механизм перераспределения активов и клиентской базы».

Вместо автоматической передачи инфраструктуры в АМОР предлагают разрешать федеральным операторам лишь временно эксплуатировать чужие сети и только в том случае, если возникнет реальная угроза массового прекращения услуг. Приоритетное право выкупа сети в АМОР предлагают совсем исключить из обсуждаемых мер.

Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков тоже считает, что реформа может вытеснить с рынка независимых региональных игроков, снизить инвестиционную привлекательность отрасли и в итоге ухудшить положение абонентов.

Старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова отметила еще одну проблему: после перехода на трехуровневую систему лицензирования у оператора останется одна профильная лицензия, и ее потеря фактически будет означать прекращение бизнеса. При этом для федеральных операторов и MVNO-игроков условия почти не изменятся — новые риски в основном лягут на ту часть рынка, которая и сейчас находится в наиболее слабой позиции.