Представители Microsoft объяснили, почему первое крупное накопительное обновление для Exchange Server Subscription Edition (SE) до сих пор не вышло, хотя было запланировано на первую половину 2026 года. Одной из причин задержки стали ИИ-инструменты, которые помогают специалистам компании искать уязвимости: найденных багов стало так много, что команда Exchange тратит почти все время на их проверку, исправление и выпуск ежемесячных патчей.

Хотя изначально Exchange Server SE Cumulative Update 1 (CU1) планировали выпустить в первой половине 2026 года, позже сроки сдвинули на вторую половину года, а теперь в Microsoft признали, что точной даты релиза вообще нет.

Exchange Server SE представляет собой версию почтового сервера Microsoft, которая распространяется по подписке. Накопительные обновления обычно выходят один-два раза в год и включают все актуальные исправления, а также содержат новые функции и другие изменения.

В Microsoft объясняют, что в последние месяцы специалисты компании активно используют различные ИИ-инструменты для поиска уязвимостей. В итоге на разработчиков Exchange обрушилась волна новых отчетов, каждый из которых нужно обработать: убедиться, что проблема действительно связана с безопасностью, воспроизвести ее, подготовить исправление, провести тестирование и выпустить патч.

Кроме того, параллельно с выпуском ежемесячных патчей команда продолжает работу над CU1 и регулярно добавляет во внутренний билд свежие исправления безопасности. Поэтому релиз будет готов тогда, когда билд станет достаточно стабильным, а у команды появится перерыв в работе над срочными обновлениями безопасности.

Подчеркивается, что в Microsoft не хотят выпускать CU1 одновременно с крупным обновлением безопасности или сразу после него. Дело в том, что в этом случае администраторам придется последовательно устанавливать два больших обновления, а самой компании — тестировать два релиза практически одновременно. Кроме того, CU1 должен включать все изменения, вышедшие после релиза Exchange Server SE.