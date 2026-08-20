Вымогательская группировка Clop заявила, что похитила 89 Гбайт данных у нефтегазовой компании Shell. Представители Shell сообщили, что в компании уже расследуют возможный киберинцидент. По словам хакеров, среди похищенных файлов были инженерные чертежи, сканы отчетов о проверках объектов, фотографии и проектная документация.

Shell — один из крупнейших нефтегазовых концернов мира: в компании работают порядка 85 000 человек более чем в 70 странах, а ее сеть заправочных и зарядных станций ежедневно обслуживает свыше 20 млн клиентов.

Как сообщает издание BleepingComputer, недавно на сайте хак-группы Clop в даркнете появилась информация о взломе Shell (и еще 42 других организаций). Предполагается, что все эти компании пострадали из-за атак на доступные через интернет инстансы PTC Windchill и FlexPLM, и во время этих взломов хакеры эксплуатировали критическую уязвимость CVE-2026-12569, связанную с некорректной проверкой входных данных.

Также представители Clop утверждают, что эксплуатация CVE-2026-12569 позволила похитить конфиденциальную информацию из сетей General Electric и Philips (включая бэкапы, системные файлы, проекты, чертежи, схемы и другую техническую документацию).

«Нам известно о возможном инциденте. Сейчас мы проводим расследование с нашими специалистами по безопасности и профильными экспертами», — сообщил представитель Shell журналистам.

В General Electric и Philips ситуацию пока не комментировали.

Стоит отметить, что патчи для проблемы CVE-2026-12569 появились 17 июня 2026 года. Хотя разработчики официально не подтверждали, что баг уже используется в реальных атаках, компания разослала клиентам закрытое уведомление и рекомендовала им проверить окружение на предмет компрометации.

Вскоре после этого специалисты ReliaQuest и Ransom-ISAC (Ransomware Information Sharing and Analysis Centre) предупредили, что Clop уже атакует Windchill и FlexPLM, используя веб-шеллы JSP для кражи конфиденциальных данных со скомпрометированных PLM-платформ.

Затем эксплуатацию уязвимости подтвердили в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) и добавили проблему в каталог KEV (Known Exploited Vulnerabilities). В итоге 26 июня 2026 года представители PTC в частном порядке уведомили клиентов о «повышенной активности злоумышленников».

PTC Windchill и FlexPLM — корпоративные платформы класса Product Lifecycle Management (PLM), которые используют для проектирования продукции и управления ее жизненным циклом — от разработки до производства. Такие платформы широко распространены в аэрокосмической и оборонной промышленности, автопроме, машиностроении, ретейле, медтехе и цепочках поставок.