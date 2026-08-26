19 августа в офлайн-формате прошел финал соревнований по этичному хакингу CTFZone 2026, организованных компанией BI.ZONE. В этом году соревнования состоялись в обновленном формате: участники восемь часов решали задачи полностью без доступа к интернету и LLM, полагаясь только на собственные знания и навыки. В финал вышли десять сильнейших команд.

CTF (Capture the Flag) — это турнир, на котором команды решают практические задачи по кибербезопасности: исследуют и эксплуатируют уязвимости, защищают сервисы, анализируют инциденты. BI.ZONE проводит CTFZone с 2016 года.

В 2026 году изменился формат соревнований: участникам предстояло соревноваться восемь часов без интернета в категориях Web, PWN, Reverse, Crypto.

Призовой фонд CTFZone 2026 составил 500 000 рублей и его разделили команды:

C4T BuT S4D — первое место (300 000 ₽);

Bushwhackers — второе место (150 000 ₽);

Drovosec — третье место (50 000 ₽).

Кроме того, первые три команды в рейтинге получили бесплатные билеты на конференцию OFFZONE 2026.

«В этом году мы намеренно изменили формат CTFZone и сделали соревнование максимально сфокусированным на собственных навыках участников. Восемь часов без интернета, LLM и внешней помощи — это возможность проверить, насколько хорошо команды умеют самостоятельно находить нестандартные решения, анализировать уязвимости и работать с ограниченными ресурсами. Для нас CTF — это не только соревнование за первое место, но и способ увидеть, как меняются подходы специалистов к решению практических задач. Именно поэтому мы продолжаем экспериментировать с форматом и создавать условия, в которых участники могут проверить свои знания и навыки в максимально приближенной к реальным задачам среде», — говорит Евгений Волошин, директор по стратегии BI.ZONE.

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