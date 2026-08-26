В 2027 году Motorola планирует выпустить первые смартфоны с официальной поддержкой GrapheneOS. Разработчики защищенной ОС сообщили, что речь идет о премиальных флагманских устройствах, которые, вероятно, будут стоить дороже Google Pixel.

О сотрудничестве компании Motorola и команды GrapheneOS стало известно несколько месяцев назад, однако тогда стороны не раскрывали практически никаких подробностей. Теперь разработчики сообщили, что проект идет по плану и первые совместимые устройства должны появиться в 2027 году.

Известно, что Motorola не будет выпускать смартфоны с предустановленной GrapheneOS. Вместо этого новые модели получат полную официальную поддержку ОС, и специалисты Motorola будут помогать разработчикам.

Из-за жестких требований к железу и безопасности до сих пор GrapheneOS официально поддерживала только смартфоны Pixel. Напомним, что ОС предлагает усиленную защиту памяти, отдельное управление доступом приложений к сети, позволяет гибко настраивать изоляцию приложений в песочнице, а также имеет другие защитные механизмы.

Кроме того, в GrapheneOS есть так называемый «аварийный пароль» (duress code), который позволяет экстренно уничтожить все данные на устройстве. Недавно мы рассказывали о том, что эта функция оказалась в центре скандала: активиста обвинили в совершении уголовного преступления, так как во время досмотра в аэропорту он сообщил сотруднику пограничной службы США duress code, после чего все данные со смартфона были удалены.

Как сообщают разработчики GrapheneOS, будущие смартфоны Motorola будут флагманскими устройствами. Ожидается, что их стоимость превысит цену Pixel: в настоящее время Pixel 11 стоит от 900 долларов США, а Pixel 11 Pro XL обходится в 1300 долларов США.

При этом бюджетные Moto G для использования GrapheneOS не подходят, так как для работы с ней устройству требуются аппаратные механизмы защиты, которые в Pixel обеспечивают чипы Google Tensor. У Qualcomm сопоставимые возможности реализованы в основном в процессорах серии Snapdragon 8, предназначенной для флагманов.

Теоретически поддержка более дешевых Motorola может появиться позднее, однако разработчики GrapheneOS не советуют на это рассчитывать. Дело в том, что решения Qualcomm среднего уровня не имеют необходимого набора защитных функций (без доплаты со стороны производителя). Кроме того, бюджетные смартфоны Motorola обычно получают обновления на протяжении лишь нескольких лет, а для GrapheneOS этого недостаточно.