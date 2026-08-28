Специалисты компании F6 сообщили о блокировке сервиса nulltrace, который позволял анонимно регистрировать домены в российских зонах .ru и .su без проверки личности. По данным компании, услугами площадки в том числе пользовались преступники для создания фишинговых и мошеннических сайтов.

Расследование активности nulltrace началось с фишингового ресурса, обнаруженного в зоне .su и нацеленного на клиентов неназванного иностранного банка. После его блокировки исследователи заметили, что указанный при регистрации адрес info@nulltrace[.]su связан с целой сетью поддельных сайтов зарубежных банков.

Этот след привел специалистов на закрытый форум, где участники nulltrace рекламировали анонимную регистрацию доменов: сервис не требовал ни верификации личности, ни номера телефона, ни email-адреса. Заказы принимались через сайт nulltrace[.]su, а оплатить услуги можно было криптовалютой.

25 февраля 2026 года по инициативе CERT F6 основной домен сервиса передали регистратору для проверки регистрационных данных. Так как владелец nulltrace не смог пройти верификацию, 5 марта домен окончательно разделегировали.

При этом исследователи отмечают, что проблемы у клиентов площадки начались еще 28 февраля, когда сайты, зарегистрированные через nulltrace в зонах .ru и .su, стали недоступны.

После потери основной витрины оператор сервиса перебрался в зону .ws и сменил провайдера. То есть nulltrace продолжил работу, однако регистрацию доменов в .ru и .su из списка услуг убрали. Сообщается, что теперь площадка предлагает такую возможность только для международных зон .com и .info.

«Теневой сервис, который обслуживает интересы злоумышленников, продолжил действовать, однако регистрация доменов в зонах .ru и .su через него теперь недоступна, заблокированы домены клиентов сервиса», — комментируют специалисты F6 Digital Risk Protection.

В компании отмечают, что российская доменная зона остается популярной среди злоумышленников, атакующих пользователей в России. К примеру, в 2025 году на зону .ru приходилось 42,3% всех фишинговых и 11,4% мошеннических доменов, нацеленных на российских пользователей.

В компании подчеркивают, что борьба с подобной инфраструктурой должна повышать стоимость атак для преступников. В результате дополнительные расходы и сложности со временем могут сделать некоторые мошеннические схемы нерентабельными.