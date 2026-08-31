Уязвимость в устаревшем контракте платежной инфраструктуры криптокарты Rain привела к краже примерно 1,1 миллиона долларов в нескольких программах на блокчейне Solana. Больше всего пострадал необанк Avici: злоумышленник украл свыше 500 тысяч долларов у 1685 его пользователей. На фоне атаки токен AVICI обвалился на 49%, опустившись до исторического минимума, после чего частично отыграл падение.

Avici — это необанк, который позволяет пользователям тратить криптовалюту с помощью карты Visa. За сутки токен проекта подешевел с 0,43 доллара до рекордного минимума в 0,217 доллара, после чего восстановился примерно до 0,378 доллара.

Пострадал не только Avici. В другом криптонеобанке, Tria, сообщили о 636 пострадавших пользователях и суммарных потерях свыше 430 тысяч долларов. Токен Tria также просел более чем на 10%. В обеих компаниях пообещали полностью возместить клиентам украденные средства.

Как заявили в Avici, атака затронула только смарт-контракт в сети Solana, где хранились средства, поступившие от клиентов при пополнении карт. Самостоятельные кошельки пользователей в сетях Solana и блокчейнах, совместимых с Ethereum, не пострадали.

В Rain, чья инфраструктура лежит в основе карточных программ со стейблкоинами Avici и которая является основным участником сети Visa, заявили, что система мониторинга обнаружила уязвимость в устаревшей версии контракта, которую использовали Avici и ряд других программ. В Rain обновили все программы, использовавшие эту версию, и сообщили, что новых случаев несанкционированного доступа не зафиксировано.

По условиям обслуживания Avici эмитентом карты выступает банк Third National, тогда как специалисты Rain обеспечивают базовую инфраструктуру для карт на стейблкоинах.

Анализ транзакций показал, что злоумышленник неоднократно отправлял подписанную авторизацию, добавлял себя в качестве администратора в отдельные аккаунты залогового обеспечения карт и выводил с них средства. Похищенные стейблкоины были обменены на SOL, переведены через мост в сеть Ethereum и в итоге прошли через криптомиксер Tornado Cash.

Разница между примерно 1,1 млн долларов, которые удалось отследить в блокчейне, и суммой убытков, о которой заявил Avici, указывает на то, что пострадали и другие программы в инфраструктуре Rain. Ни в одной из компаний пока не назвали эти программы и не раскрыли точный размер потерь по каждой из них.

Инцидент обнажил особенность модели «самостоятельного хранения» у части криптокарт: пользователи формально контролируют средства в кошельках Avici, но деньги, переведенные для оплаты картой, фактически перемещаются в сторонний контракт. Это различие становится все более значимым на фоне роста расходов по криптокартам: в июле отслеживаемый объем таких трат более чем утроился и превысил 1,04 млрд долларов, причем на долю стейблкоинов пришлось 70% из более чем 10 миллионов транзакций.

Представители Avici сообщили, что подали заявление в Центр приема жалоб на киберпреступления при ФБР (IC3). Сроки и источник финансирования обещанных выплат пока не уточняются.