Власти Берлина сообщили, что из городской административной сети произошла утечка данных, а также заявили, что хакеры пытаются вымогать у них выкуп. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Rhysida, которая утверждает, что похитила у городских властей 5,79 Тбайт информации (около 1,44 млн файлов).

Впервые о компрометации городской сети стало известно еще в середине августа 2026 года. Как показало расследование инцидента, данные могли утекать с 7 по 12 августа из систем берлинского ведомства, отвечающего за транспорт, мобильность, защиту климата и окружающую среду. В результате пострадавшие структуры были отключены от государственной сети 14 августа, и подключение было восстановлено только 23 августа.

Вскоре после этого на сайте группировки Rhysida в даркнете появилась информация о компрометации берлинских властей. Злоумышленники заявили, что украли около 1,44 млн файлов (5,79 Тбайт данных), включая данные 12 076 человек. Как именно атакующие проникли в административную сеть, пока неизвестно.

По словам хакеров, среди похищенных файлов были юридические, финансовые, кадровые и медицинские документы, договоры, данные об инфраструктуре, переписки, дампы SQL-баз, удостоверения личности и даже банковская информация.

Также вымогатели заявляют, что дамп содержит тысячи имен, email-адресов и телефонных номеров, 148 номеров IBAN, учетные данные в открытом виде, аккаунты для доступа к базам данных, информацию из платежных систем, данные из хранилищ паролей, а также учетные данные высокопоставленных чиновников.

Кроме того, утечка якобы содержит документы комитетов Бундесрата, материалы о работе с секретной информацией и оценки безопасности критической инфраструктуры, связанные с водоснабжением Берлина. Дополнительно участники Rhysida утверждают, что в их распоряжении оказались более 3200 документов, помеченных как соглашения о неразглашении.

При этом сами городские власти пока не раскрывают ни объем украденной информации, ни точное число пострадавших и подчеркивают, что расследование взлома еще продолжается.

Злоумышленники дали властям Берлина несколько дней на выплату выкупа, после чего угрожают опубликовать данные в открытом доступе. Также в своем сообщении группировка использует возможные последствия из-за нарушения GDPR как дополнительный рычаг давления на власти города.

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) заявил, что власти не станут платить вымогателям. По его словам, расследованием инцидента занимаются специалисты земельного управления уголовной полиции, прокуратуры и федеральных служб безопасности. Также о происходящем уже уведомлены Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) и берлинский регулятор по защите данных.