ИБ-исследователь Оливье Лафламм (Olivier Laflamme) детально описал две независимые цепочки уязвимостей, затрагивающие гуманоидных роботов Unitree G1 EDU. Обе позволяют удаленно выполнить код с root-правами в Locomotion PC робота, а одна из атак начинается с использования Bluetooth Low Energy (BLE) и не требует предварительного сопряжения.

Уязвимости получили идентификаторы CVE-2026-76639 и CVE-2026-76640. По данным Лафламма, они затрагивают G1 EDU с аппаратной ревизией V1.0 и прошивками от 1.4.5 до 1.5.2. Исследователь пишет, что воспроизвел уязвимости на четырех разных роботах.

Первая цепочка построена на проблеме CVE-2026-76639 и использует path traversal в компоненте chat_go, чтобы добраться до bashrunner. С помощью последнего атакующий получает возможность выполнить произвольный код с правами root в Locomotion PC, который управляет камерой, динамиком, моторами и другими ключевыми компонентами G1. То есть получение root-доступа фактически означает компрометацию робота в целом.

Вторая цепочка связана с CVE-2026-76640 и начинается с использования BLE, то есть атакующий должен находиться рядом с роботом. Дело в том, что первоначальный bootstrap-запрос робот принимает и без Bluetooth-сопряжения, хотя для дальнейшего взаимодействия уже потребуется ключ аутентификации. В ходе тестов Лафламм обнаружил, что этот AES-ключ можно было получить через облачный сервис Unitree, который не проверял, действительно ли робот принадлежит владельцу аккаунта.

Получив ключ и пройдя BLE-аутентификацию, исследователь сумел вынудить робота подключиться к контролируемой им точке доступа Wi-Fi. После этого через первую уязвимость CVE-2026-76639 он получал данные, необходимые для эксплуатации переполнения буфера в BLE-компоненте. В итоге все это тоже приводило к выполнению код с правами root в Locomotion PC.

Также исследователь продемонстрировал, что такую атаку можно было превратить в некое подобие червя: после компрометации одного G1 тот мог автоматически атаковать другого робота в зоне действия BLE. На практике Лафламм протестировал возможность самораспространения только на двух устройствах, находившихся в одной комнате.

По словам Лафламма, в июле 2026 года специалисты Unitree устранили баг в облачном сервисе, позволявший запросить ключ для чужого робота через произвольный аккаунт. Поэтому на момент публикации исследования облачный вариант атаки фактически перестал работать. Теперь злоумышленнику либо потребуется получить доступ к аккаунту, привязанному к целевому G1 EDU, либо нужен ранее полученный ключ AES-ключ.

Также специалист пишет, что специалисты Unitree уже подготовили патчи для большинства найденных проблем. Однако пока в компании не сообщали, вошли ли эти исправления в публичные версии прошивок, и в каких именно версиях устранены CVE-2026-76639 и CVE-2026-76640. В результате остается неясным, доступны ли эти патчи пользователям.