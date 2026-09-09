Исследователи из компании Calif разработали червя, который позволял захватывать аккаунты в WeChat с помощью простого входящего звонка. Жертве не требовалось даже отвечать на вызов, а после компрометации червь мог самостоятельно звонить другим контактам и распространяться дальше. Разработчики Tencent сообщают, что уже исправили уязвимость для всех пользователей.

Специалисты рассказывают, что для реализации атаки нужно было выполнить лишь одно условие: звонящий должен находиться в списке контактов WeChat жертвы. Однако после первого успешного взлома это ограничение уже не мешало распространению червя. Захватив один аккаунт, вредонос мог сам звонить другим людям из списка контактов, поскольку скомпрометированный пользователь уже был добавлен в их контакты в WeChat.

Именно такую цепочку специалисты продемонстрировали в приложенном к отчету видео, где Android-смартфон осуществляет вызов на целевой iPhone и захватывает аккаунт в WeChat, пока устройство еще продолжает звонить. Затем скомпрометированный iPhone таким же образом атакует второй Android-девайс.

Исследователи подчеркивают, что ответ на вредоносный звонок не спасал от компрометации. По их словам, в этом случае пользователь слышал тишину, но эксплоит продолжал работать. Отклонение такого вызова останавливало попытку атаки, однако злоумышленник мог просто перезвонить позже, например, когда жертва спит.

После успешной атаки злоумышленник получал полный контроль над WeChat-аккаунтом жертвы: мог читать и отправлять сообщения, совершать звонки и действовать от имени пользователя. Отмечается, что сам смартфон атака не компрометировала.

В основе этой атаки лежала уязвимость, связанная с повреждением памяти в VoIP-стеке WeChat, который отвечает за обработку голосовых вызовов. Исследователи выяснили, что проблема может привести к удаленному выполнению произвольного кода, причем эксплуатация происходит еще во время входящего звонка и не требует никаких действий от жертвы. Более подробные технические детали в Calif обещают раскрыть позже.

Специалисты тестировали свою атаку против WeChat 8.0.76 для Android и 8.0.75 для iOS. Эксперименты проводились на iOS 26.6 и нескольких более старых версиях Android. При этом полный список уязвимых версий WeChat неизвестен, а также не сообщается, затрагивала ли проблема клиенты WeChat для HarmonyOS, Windows, macOS и Linux.

Следует отметить, что в случае WeChat речь идет не просто о мессенджере, а последствия такой атаки могли выходить далеко за рамки чтения переписки. Дело в том, что в приложение встроены финансовые инструменты, на платформе работают официальные аккаунты и мини-приложения, а совокупная ежемесячная аудитория WeChat и Weixin составляет 1,439 млрд активных пользователей.

Исследователи уведомили о проблеме разработчиков Tencent еще в июле 2026 года. 21 августа в компании выпустили WeChat 8.0.77 для Android и 8.0.76 для iOS, которые, по данным Calif, смягчили найденную ими проблему. Также специалисты подтверждают, что теперь эксплоит заблокирован на стороне серверов компании, и защита работает даже без установки обновлений (хотя использовать актуальную версию приложения все равно безопаснее).

Пока данных об использовании этого бага в реальных атаках нет, уязвимости не был присвоен идентификатор CVE, а представители Tencent не публиковали отдельный бюллетень безопасности.

Любопытно, что найти баг исследователям помог ИИ: в Calif создали набор навыков, которые направляли модель при поиске уязвимостей в мессенджерах. По словам специалистов, на обнаружение проблемы и создание первого эксплоита с выполнением кода понадобилось всего около двух дней, а на разработку червя ушла еще неделя.