Как изменились подходы к обучению кибербезопасности с приходом ИИ

Еще несколько лет назад человеку, желающему разобраться в информационной безопасности, приходилось собирать знания по крупицам — из книг, форумов, лекций и документации. Сейчас курсов стало значительно больше, но возник другой вопрос: как выбрать программу по кибербезопасности, которая готовит к реальной работе, а не ограничивается лекциями и сертификатом?

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Будущие студенты ищут курсы по кибербезопасности с нуля и сравнивают программы, преподавателей, объем практики и карьерные перспективы. Им важно понять, можно ли войти в информационную безопасность без технического образования, сколько времени займет подготовка и какие навыки останутся востребованными через несколько лет.

В этом году будущие кибербезопасники все чаще обращаются в CyberYozh Academy. Признанием успехов компании стала премия «Прорыв года — 2026». В основе достижений CyberYozh Academy — продуманная образовательная модель: узкая специализация программ, участие действующих экспертов индустрии и акцент на практических заданиях, максимально приближенных к реальным профессиональным задачам. Программы охватывают как классическую информационную безопасность, так и защиту систем искусственного интеллекта.

Академия в последний год стала все чаще проявляться в публичном поле — не только как эдтех-компания, но и как источник экспертизы по кибербезопасности, OSINT и применению ИИ.

Как войти в кибербезопасность и выбрать курс

Один из популярных вопросов будущих студентов — можно ли стать специалистом по кибербезопасности без опыта в IT.

Информационная безопасность действительно требует технической подготовки. Специалисту необходимо понимать устройство сетей, операционных систем, приложений, баз данных и инфраструктуры. Но это не значит, что войти в профессию могут только выпускники профильных вузов или системные администраторы с десятилетним стажем.

Правильно построенное обучение должно последовательно провести человека от базовых принципов до профессиональных задач:

дать базовое понимание сетей, операционных систем и приложений;

научить работать с Linux и основными инструментами специалиста по ИБ;

разобрать распространенные сценарии атак и способы защиты;

дать практику в лабораторной среде;

познакомить с основными специализациями;

помочь подготовить первые работы для портфолио.

В программах CyberYozh студент учится определять защищаемые активы, строить сценарии атак, анализировать уязвимости, выбирать меры защиты и обосновывать принятое решение. Эти навыки отрабатываются на практических заданиях, включая кейсы по безопасности AI-систем.

Универсального маршрута не существует. Информационная безопасность включает разные специализации: защиту инфраструктуры, мониторинг и расследование инцидентов, тестирование на проникновение, безопасность приложений, анализ вредоносного ПО, защиту персональных данных, управление рисками и новые профессии по безопасности искусственного интеллекта. Образовательная программа должна показывать устройство отрасли и помогать студенту выбрать направление с учетом его интересов и начальной подготовки.

CyberYozh Academy готовит специалистов к конкретным профессиональным шагам. Студент учится анализировать систему, видеть возможные сценарии атак, использовать инструменты, документировать результат и предлагать эффективные способы устранения риска.

Что нужно знать специалисту по кибербезопасности

Начинающие специалисты часто пытаются составить универсальный список языков программирования, инструментов и сертификатов. Однако набор требований зависит от выбранной роли. При этом большинству специалистов необходимы четыре группы компетенций.

Техническая база: сети, операционные системы, веб-приложения, базы данных, облачная инфраструктура и основы разработки.

Понимание атак: первоначальный доступ, повышение привилегий, перемещение внутри инфраструктуры, закрепление, кража данных и сокрытие следов.

Методы защиты: управление доступом, мониторинг, обнаружение аномалий, устранение уязвимостей, реагирование на инциденты и восстановление.

Профессиональная коммуникация: подготовка отчетов, объяснение рисков бизнесу и взаимодействие с разработчиками, администраторами и руководителями.

Исследование более 12 000 вакансий в кибербезопасности показало, что требования к техническим навыкам заметно различаются в зависимости от роли, но среди универсальных гибких навыков особенно выделили коммуникацию и управление проектами. Поэтому в программах CyberYozh инструменты изучаются в контексте рабочих задач. Студент должен понимать, когда использовать конкретное решение, какие у него есть ограничения и как проверить результат.

Как выбрать школу кибербезопасности

Цена, продолжительность и известность школы еще не позволяют оценить качество курса. Перед поступлением стоит проверить несколько параметров.

Курс должен разрабатываться реальными экспертами с многолетним опытом, которые выполняют реальные задачи в технологических компаниях.

Стоит изучить должности, опыт, специализацию, проекты, профессиональные сертификаты и публикации преподавателей.

На практических модулях студенты работают с лабораторными средами, анализируют инциденты и готовят отчеты.

Программа должна быть гибкой. Угрозы, инструменты и нормативные требования постоянно меняются. Курс, записанный всего несколько лет назад, без актуализации постепенно теряет ценность. Поэтому академия дополнила программу тремя актуальными профессиями в 2026 году: AI Security Engineer, AI Red Team Engineer, AI Governance & Compliance Officer.

К окончанию обучения у студента должны быть портфолио, дипломный проект, рабочие инструкции и шаблоны отчетов.

Экосистема CyberYozh развивается вокруг безопасности, анонимности, цифровых угроз и способов защиты от них с 2014 года и по сей день. Еще в 2017 году академия выпустила бесплатную книгу «Анонимность и безопасность в сети», которую прочитали более 2 миллионов пользователей. Это был первый шаг к созданию образовательной платформы, специализирующейся на всех аспектах кибербезопасности.

CyberYozh уже известен в отрасли: самостоятельно проводит профильные мероприятия и участвует во внешних, взаимодействует с бигтех-партнерами и только за последние три года запустила 11 образовательных программ и более 40 курсов. Программы длятся от 6 до 11 месяцев — срок обучения зависит от выбранной специальности и опыта студента.

На платформе представлены как комплексные программы для входа в профессию, так и специализированные курсы для тех, кто хочет углубиться в отдельное направление. Это позволяет выстроить обучение поэтапно: сначала получить системное представление о кибербезопасности, а затем развивать компетенции в OSINT, тестировании корпоративной инфраструктуры или этичном хакинге.

«Специалист по кибербезопасности» — системный вход в профессию

Программа «Специалист по информационной безопасности» рассчитана на тех, кто хочет освоить профессию комплексно. За 12 месяцев студент проходит путь от устройства корпоративной инфраструктуры и моделирования угроз до поиска уязвимостей, анализа атак и настройки защитных механизмов.

Обучение охватывает пентест инфраструктуры, харденинг серверов, реагирование на инциденты, настройку SIEM, анализ сетевого трафика и аудит защищенности, OSINT-сбор данных, расследование инцидентов, моделирование фишинговых кампаний. Отдельные модули посвящены Active Directory, безопасности Git и DevSecOps. В финальном проекте студент проводит контролируемый пентест лабораторной среды, настраивает мониторинг и меры защиты, а затем готовит профессиональный отчет по результатам аудита.

Так в CyberYozh будущего специалиста учат смотреть на инфраструктуру одновременно с двух сторон — находить возможные пути атаки и понимать, какими средствами их закрыть.

OSINT: от поиска информации к доказательному расследованию

Курс «Специалист по OSINT» готовит специалистов, способных проводить полный цикл исследования по открытым источникам. Обучение начинается с установки разведывательной задачи, правовых границ работы с информацией, а заканчивается построением связей, хронологии и доказательной базы.

Студенты учатся искать и сопоставлять сведения в государственных, корпоративных, тендерных и судебных реестрах, социальных сетях и других открытых источниках. В программу входят SOCMINT, работа с цифровыми следами, метаданными, изображениями и геолокацией, финансовая и корпоративная разведка, фактчекинг и оценка достоверности источников.

Практические задачи охватывают четыре направления: поиск информации, анализ цифровых следов, проверку людей и компаний, а также подготовку полноценных расследований. Студент учится проверять достоверность обнаруженных данных, учитывать правовые ограничения и отделять доказанный факт от предположения. Выпускники становятся полноценными кибердетективами.

Active Directory: защита корпоративной инфраструктуры

Отдельный курс «Пентест Active Directory» предназначен для начинающих специалистов по информационной безопасности, системных администраторов, IT- и DevOps-инженеров, а также участников Red Team и Blue Team.

Курс длится шесть месяцев, и студенты изучают устройство доменной инфраструктуры Microsoft Active Directory, управление учетными записями и групповыми политиками, конфигурационные риски и механизмы управления доступом.

Практическая часть состоит из 14 приближенных к реальности проектов на стендах. Практика охватывает разведку, получение первоначального доступа, повышение привилегий, горизонтальное перемещение и анализ сценариев атак на Kerberos, NTLM, ACL, ADCS и доверительные отношения между доменами. Все действия выполняются в изолированной лабораторной среде. Финальный проект включает полный цикл тестирования: от анализа инфраструктуры до подготовки отчета с приоритетными рекомендациями по устранению уязвимостей.

Отдельное внимание уделяется навыкам подготовки профессиональной отчетности. Студенты учатся описывать уязвимости, оценивать их критичность и готовить рекомендации для технических специалистов и руководителей с опорой на подходы OSSTMM, PTES и NIST 800-115.

Этот курс — один из примеров того, как в академии создают отдельные программы углубленной специализации для востребованных технологий.

Этичный хакинг: обучение в контролируемой среде

Направление этичного хакинга представлено практическим курсом Hacker Point. Его основа — лаборатория со специально подготовленными машинами, объединенными в единую инфраструктуру.

Студентам предстоит самостоятельно найти уязвимость, проверить возможность ее эксплуатации, получить доступ к системе и продолжить движение по сети. Отдельные задания складываются в цепочку компрометации: ошибка в одном компоненте становится точкой входа, после которой нужно повысить привилегии и получить доступ к другим узлам.

Такой формат позволяет понять логику атакующего. Студент учится собирать информацию, выдвигать гипотезы, проверять их в лаборатории и понимать, как несколько сравнительно небольших недостатков могут привести к компрометации всей инфраструктуры.

Этичный хакинг — легальная профессия. Полученные навыки специалисты применяют в рамках согласованных тестирований на проникновение, аудитов безопасности, в работе Red Team и при участии в программах bug bounty.

Почему именно кибербезопасность?

CyberYozh Academy — не образовательный супермаркет, в котором одновременно преподают маркетинг, дизайн, бухгалтерию, управление и программирование. Узкая специализация позволяет детально прорабатывать программы, быстрее учитывать новые угрозы и привлекать преподавателей с практическим опытом в информационной безопасности. Среди преподавателей — только сертифицированные специалисты уровня сеньор или руководители направлений, большинство из которых имеет более 10 лет опыта в индустрии. Они участвовали в сложных проектах для крупных компаний и применяют эти знания при разработке учебных кейсов. Это практики, а не теоретики. Таким специалистам действительно есть чему научить!

Однако опыт преподавателя измеряется не только количеством лет в резюме. Хороший преподаватель должен суметь объяснить, почему одно решение безопаснее другого, какие ограничения есть у инструмента, как должен меняться подход в зависимости от инфраструктуры, как не допустить ошибок и донести свою позицию коллегам.

Опыт каждого эксперта CyberYozh проходит обязательную методическую переработку. Реальные знания превращаются в последовательные уроки, практические задания, критерии проверки и дипломные проекты. Студенты учатся у людей, которые не пересказывают документацию, а объясняют решения, проверенные в реальных проектах. Так профильная академия формирует программу внутри уже существующего профессионального сообщества, понимающего историю отрасли, терминологию, инструменты и реальные ограничения.

Как устроена практика

В кибербезопасности невозможно стать специалистом, просто просматривая видеолекции.

Исследование 101 университетской программы в 24 странах показало, что даже профильное образование не всегда достаточно охватывает право, политики безопасности и управление рисками. Авторы также отметили дефицит практического опыта вне традиционных занятий.

CyberYozh использует кейсовый метод. Студент получает ситуацию, близкую к рабочей. Решение начинается с описания инфраструктуры и активов, затем строит модель угроз, выбирает инструменты и проводит тестирование. Работа завершается отчетом: в нем нужно зафиксировать обнаруженные проблемы, оценить последствия и предложить защитные меры.

Так формируется способность самостоятельно решать задачи и справляться со сложными кейсами. Практические гайды и фреймворки остаются у выпускника после обучения. Их можно использовать при анализе систем, проведении аудитов, построении защиты и подготовке отчетности. Каждый модуль завершается ответом на вопрос «что студент научился делать». Например, на курсе Hacker Point 70% программы отведено практике — студентов ждут более 25 лабораторных машин и свыше 300 часов практической работы.

Люди хотят заранее понимать продолжительность обучения и объем нагрузки. Но универсального срока не существует. Он зависит от начального уровня, выбранной специализации и сложности программы. Короткий интенсив способен познакомить с конкретным инструментом или технологией. Для освоения новой профессии требуется системная подготовка: техническая база, практика, обратная связь, самостоятельные проекты и повторение материала. Опытные специалисты, которые пришли в безопасность из другой технической специализации, потратят меньше времени на освоение базовые знаний. Новичкам сначала предстоит освоить устройство сетей, операционных систем и приложений, и только затем переходить к специализированным задачам ИБ.

Как искусственный интеллект меняет обучение кибербезопасности

Искусственный интеллект уже обрабатывает клиентские данные, пишет код, принимает участие в найме, помогает принимать финансовые решения и управляет подключенными инструментами.

Ошибки в таких системах уже приводят к утечкам персональных данных, компрометации корпоративной информации, нарушению авторских прав, выполнению несанкционированных действий. Последствия — это зачастую финансовый и репутационный ущерб для компании, регуляторные и судебные риски. Поэтому компании начинают искать людей, которые способны оценивать безопасность моделей, тестировать их и организовывать правильное управление рисками.

Большинство образовательных платформ учит использовать искусственный интеллект как вспомогательный инструмент: составлять запросы, анализировать тексты, искать ошибки в коде или автоматизировать рутинные операции. CyberYozh делает следующий шаг — готовит специалистов, которые как раз и отвечают за безопасность искусственного интеллекта внутри компании.

К техническим рискам относятся внедрение инструкций (промпт-инъекции), утечки, отравление данных, кража моделей и опасные действия агентов. Отдельный контур составляют правовые риски: неправомерная обработка данных, нарушение авторских прав и несоблюдение отраслевых требований.

Microsoft уже выделяет безопасность искусственного интеллекта в отдельную область обучения, включающую архитектуру AI-систем, внедрение инструкций и утечки данных. А в России Высшая школа экономики развивает магистерскую программу по информационной безопасности систем искусственного интеллекта.

Это одно из ярких доказательств того, что рынку нужны не только люди, умеющие пользоваться ИИ, но и специалисты, способные защитить модель, проверить ее на атаки и организовать ответственное применение.

В CyberYozh обучают профессиям, закрывающим ключевые функции AI Security:

AI Security Engineer — проектирует и строит защиту AI-систем.

AI Red Team Engineer — легально атакует AI, чтобы найти уязвимости раньше преступников.

AI Governance & Compliance Officer — отвечает за законность, этику и управление рисками AI и данных.

Безопасность искусственного интеллекта становится продолжением кибербезопасности, но требует дополнительных знаний в области моделей, данных, машинного обучения, законодательства и корпоративного управления.

Кто такой AI Security Engineer

Этот специалист строит защиту систем искусственного интеллекта. Он анализирует архитектуру AI-приложения, моделирует угрозы и защищает данные, модели и связанные с ними компоненты. А еще контролирует доступ, внешние зависимости и цепочку поставок, настраивает мониторинг и участвует в подготовке плана реагирования на инциденты.

Эта профессия находится на пересечении кибербезопасности, разработки, машинного обучения и управления инфраструктурой.

Кто такой AI Red Team Engineer

Этот специалист проверяет защиту искусственного интеллекта с позиции атакующего.

Его задача — найти сценарии, при которых модель или AI-приложение можно заставить:

раскрыть конфиденциальную информацию;

обойти системные и защитные ограничения;

выполнить нежелательное действие через подключенный инструмент;

обработать вредоносные данные или инструкции как доверенные.

Такой специалист не ограничивается традиционным пентестом. Он должен понимать поведение моделей, устройство запросов, контекстные атаки, работу агентов и возможные злоупотребления системой. Он моделирует реальные атаки на искусственный интеллект и помогает найти уязвимости до того, как ими воспользуется злоумышленник.

Кто такой AI Governance & Compliance Officer

Технической защиты недостаточно, если компания не знает, какие AI-системы использует, какие данные они обрабатывают и кто отвечает за их решения.

AI Governance & Compliance Officer объединяет технологии, право, управление и бизнес. Этот специалист ведет реестр AI-систем, определяет их владельцев и классифицирует риски. Он контролирует происхождение данных, организует документацию и оценку воздействия, отслеживает соблюдение нормативных требований и готовит компанию к проверкам и расследованию инцидентов.

Это особенно важно для организаций, которые используют персональные данные, финансовую информацию, медицинские сведения, интеллектуальную собственность или автоматизированные решения. То есть AI Governance & Compliance Officer отвечает за то, чтобы искусственный интеллект применялся законно, управляемо и с понятным уровнем риска.

Миссия CyberYozh: сделать цифровой мир безопаснее

Миссия CyberYozh Academy остается неизменной: готовить специалистов, которые сделают цифровой мир безопаснее. А когда меняется мир вокруг, меняется и программа обучения. Но цель при этом остается все та же.

Академия предъявляет к образовательным продуктам три основных требования:

соответствие актуальным угрозам и рабочим задачам,

верификация методов практикующими специалистами,

применение студентами теории в лабораторных работах и проектах.

Для программ по AI Security в CyberYozh выделили четыре принципа: безопасность, надежность, прозрачность и справедливость. Они соотносятся с характеристиками доверенного ИИ, описанными в NIST AI Risk Management Framework.

Безопасный — AI нельзя взломать, обмануть или превратить в канал утечки.

Надежный — AI работает стабильно и предсказуемо, а не «как повезет».

Прозрачный — решения AI можно объяснить клиенту, аудитору и регулятору.

Справедливый — AI не дискриминирует людей и принимает решения по делу, а не по случайным признакам.

Эти принципы — часть осознанной образовательной стратегии при обучении специалистов защите ИИ.

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