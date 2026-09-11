Свежий четвертый спецвыпуск «Хакера» уже напечатан и доступен для быстрого заказа. Вместе с ним в нашем магазине доступны еще несколько бумажных сборников — но все они выпущены ограниченным тиражом, поэтому напоминаем, что запасы журналов не бесконечны.

Каждый бумажный спецвыпуск — это полноценный глянцевый журнал на 240 полос, содержащий практические материалы, технические разборы, исследования и гайды. Для печати мы отбираем статьи, которые помогают разбираться в технологиях, осваивать новые инструменты и прокачивать навыки, причем стараемся выбирать темы с хорошим «сроком годности».

Спецвыпуск #4 (2021–2022)

Самый свежий коллекционный сборник совсем недавно покинул типографию. В него вошло более 20 лучших материалов «Хакера» за 2021–2022 годы — от практики пентеста и фаззинга до реверса и изучения необычного железа.

Среди статей:

Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки

Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга

Реверс-шелл на 237 байт

Учимся фаззить исполняемые файлы Windows

Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами

И еще много интересного!

Все публикации дополнены комментариями авторов и редакторов. В них мы рассказываем о закулисных деталях работы над материалами, вспоминаем, как проводились исследования, и добавляем подробности, которых не было в оригинальных статьях.

В продаже остаются и другие бумажные сборники «Хакера», но их запасы постепенно сокращаются на нашем складе: первые два спецвыпуска уже распроданы полностью, а дополнительных тиражей мы не планируем. Поэтому, если какого-то номера не хватает в твоей коллекции, лучше не откладывать покупку в долгий ящик.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

В третий печатный спецвыпуск вошли лучшие материалы за 2019–2021 годы, включая статьи про создание «хакерфона» с Kali, основы фаззинга, атаки на Active Directory, системы безопасности кредитных карт и многое другое.

Все публикации также сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.

Купить спецвыпуск #3

«Хакер 2025»

Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В нем мы собрали 22 лучших материала прошлого года: про автоматизацию хакерских тасков при помощи LLM, декомпилятор на нейросетях, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.