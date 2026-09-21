Исследователи из компании Proofpoint обнаружили новый эксплоит-кит BlueMoon, который объединяет три уязвимости в Chrome и Windows в одну цепочку. По данным специалистов, инструмент практически одновременно оказался в распоряжении как минимум четырех шпионских группировок, большинство из которых связаны с Китаем.

BlueMoon эксплуатирует сразу две проблемы в браузерном JavaScript-движке V8, а также уязвимость повышения привилегий в Windows. Так, сначала атакующие используют недавно исправленный баг типа type confusion в V8 (CVE-2026-85046) для выполнения произвольного кода, а затем эксплуатируют другую свежую уязвимость (CVE-2026-87491), чтобы обойти песочницу V8. После этого применяется баг CVE-2026-85880 в механизме Windows ALPC, который позволяет повысить привилегии.

После успешной эксплуатации BlueMoon внедряет код в родительский процесс Chrome и запускает указанную операторами команду. По умолчанию эксплоит-кит использует curl, чтобы загрузить в %TEMP% исполняемый файл и запустить его.

Первые атаки с применением BlueMoon специалисты зафиксировали еще 28 августа 2026 года. Тогда связанная с Китаем группировка TA412 (она же JungleBamboo, Violet Typhoon и APT31) атаковала американские НКО, горнодобывающие компании и компании, торгующие сырьевыми товарами.

Всего через несколько дней тот же набор эксплоитов начали применять другие хакеры. В частности, группировка UNK_LateNight использовала BlueMoon против американских аэрокосмических компаний и доставляла в зараженные системы бэкдор ShadowPad. Другая группа, UNK_DoubleCheck, атаковала производственную компанию во Вьетнаме, а UNK_QuietRacket — государственные, финансовые и консалтинговые организации в Индонезии и Сингапуре. При этом исследователи пока не соотнесли группировку UNK_DoubleCheck с какой-либо конкретной страной, но остальные группы связывают с Китаем.

Специалисты подчеркивают, что самым необычным здесь является скорость распространения BlueMoon. Дело в том, что полноценные цепочки эксплоитов для Chrome обычно считаются дорогим и редким инструментом, который стараются применять точечно. Однако в случае BlueMoon один и тот же набор эксплоитов за считанные дни появился в распоряжении сразу нескольких хак-групп.

Исследователи считают, что успешным атакам BlueMoon поспособствовал так называемый patch gap: этим термином обозначают промежуток времени, когда патч уже появился в коде проекта, но еще не дошел до конечных пользователей. Исправления сначала появляются в открытом исходном коде Chromium и только потом попадают в стабильные версии Chrome, Edge и других браузеров. В результате у атакующих есть время на изучение патча, реверс-инжиниринг и подготовку эксплоита, пока уязвимость еще не исправлена на устройствах пользователей.

В случае CVE-2026-85046 исправление появилось в исходном коде еще 7 августа, а до стабильной версии Chromium патч добрался только 3 сентября. В отчете исследователей подчеркивается, что обе уязвимости в V8 представляли собой 0-day на момент атак BlueMoon, хотя исправления для них уже присутствовали в коде проекта.

Также специалисты допускают, что разработку BlueMoon могли ускорить ИИ-агенты. В коде малвари были замечены подробные диагностические логи, комментарии с описанием итераций отладки и упоминание markdown-файла для передачи контекста между сессиями.

По мнению специалистов, BlueMoon продолжит распространяться и далее и со временем может пополнить арсеналы финансово мотивированных группировок.