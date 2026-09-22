Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию Google на 403 млн евро за нарушения «Общего регламента по защите данных» (GDPR) при обработке данных о местоположении пользователей. Поводом для штрафа стали результаты проверки работы трех функций Google за период с 25 мая 2018 года по 4 февраля 2020 года.

Расследование регулятора касалось функций «История приложений и веб-поиска» (Web & App Activity), «История местоположений» (Location History) и «Точность геолокации» (Location Accuracy). Первые две собирают данные об активности пользователя и его перемещениях, а Location Accuracy помогает Android-устройствам точнее определять местоположение.

В DPC пришли к выводу, что при работе Web & App Activity и Location History нарушались требования GDPR о законности, добросовестности и прозрачности обработки данных. Кроме того, специалисты установили, что в Google хранили геолокационные данные дольше необходимого.

В случае Location Accuracy регулятор обнаружил нарушения требований к прозрачности и подотчетности: представители Google не сумели доказать, что обработка данных соответствовала требованиям GDPR.

Заместитель комиссара DPC Грэм Дойл (Graham Doyle) отметил, что многие пользователи могли не понимать, что их местоположение используют, например, для показа таргетированной рекламы или определения их интересов. По его словам, длительное хранение геолокационных данных еще сильнее ограничивало контроль пользователей над своей персональной информацией.

Помимо штрафа, DPC также обязала Google в течение шести месяцев привести обработку данных в соответствие с нормами GDPR, хотя пока неясно, какие именно процессы компании придется изменить.

403 млн евро — четвертый по величине штраф в истории DPC. Однако взыскать его пока нельзя: в Ирландии такие санкции сначала должен подтвердить суд, а компания Google может обжаловать решение в Высоком суде в течение 28 дней после получения официального уведомления.

Представители Google уже сообщили СМИ, что расследование DPC касалось старых правил, которые в настоящее время существенно изменились. К примеру, еще в 2019 году появились настройки для автоудаления данных Web & App Activity и Location History через три или восемнадцать месяцев (вскоре восемнадцать месяцев стали значением по умолчанию для всех новых аккаунтов).

Кроме того, в 2023 году разработчики Google перенесли хранение данных Timeline из Google Maps на устройства пользователей и сократили до трех месяцев период автоудаления данных Location History по умолчанию для всех новых пользователей. Также в компании утверждают, что Web & App Activity теперь сохраняет не точное местоположение устройства, а лишь примерную область.

Расследование DPC началось в феврале 2020 года после ряда жалоб от европейских организаций-участниц Европейской организации потребителей (BEUC), поданных еще в 2018 году. Хотя решение было вынесено спустя шесть с половиной лет, в BEUC поприветствовали назначение компании штрафа, но раскритиковали DPC за столь долгое разбирательство.