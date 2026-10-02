Центр кадровых данных Министерства обороны США (Defense Manpower Data Center, DMDC) сообщил о крупной утечке данных. Это подразделение Пентагона хранит сведения о военнослужащих, гражданских сотрудниках, подрядчиках, членах их семей, пенсионерах и ветеранах. Представители Пентагона заявили СМИ, что утечка затронула данные 2,76 млн живых людей и еще 294 000 умерших. Для сравнения, по состоянию на март 2026 года в вооруженных силах США насчитывалось около 1,3 млн действующих военнослужащих.

Об инциденте стало известно из уведомления DMDC от 18 сентября 2026 года, которое один из получателей опубликовал на Reddit. В послании сообщалось, что 16 июля 2026 года в неназванной системе обмена файлами обнаружили уязвимость, после чего специалисты центра исправили баг и восстановили работу системы.

Последующее расследование показало, что посторонние использовали эту уязвимость и успели получить доступ к файлам DMDC еще в октябре 2025 года. Подчеркивается, что набор скомпрометированной информации различался в зависимости от человека и мог содержать номера социального страхования (SSN), имена, даты рождения, контактные данные, информацию о поле, расе, военной специальности, а также демографические сведения.

Хотя в самом уведомлении число пострадавших не раскрывалось, позже представитель Пентагона сообщил журналистам, что утечка затронула 2,76 млн живых людей и еще 294 000 умерших.

В общей сложности DMDC хранит более 60 млн записей о военных и гражданских сотрудниках, подрядчиках, членах их семей, пенсионерах и ветеранах. Эти сведения используются для определения льгот, медицинского и пенсионного обеспечения. Также центр отвечает за управление цифровыми идентификаторами и средствами доступа: учетными данными, паролями и смарт-картами, которые используются для входа в системы и на объекты Пентагона.

Неизвестно, кто мог стоять за атакой, так как ни одна хак-группа не брала на себя ответственность за этот инцидент. В Пентагоне заявили, что пока не обнаружили признаков злоупотребления похищенной информацией.