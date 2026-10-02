Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло семь адресов в блокчейне TRON в санкционный список SDN. Эта мера направлена против преступной группировки Tren de Aragua. Санкции также затронули восемь человек и две мексиканские компании. Кроме того, в список попал один из лидеров группировки, которого в Минфине США обвиняют в незаконной добыче золота.

По подсчетам аналитической компании TRM Labs, с марта 2022 года на эти семь адресов поступило около $6,1 млн, хотя не все эти средства обязательно связаны со взломом банкоматов. Главная особенность дела в том, что все адреса оказались депозитными адресами одной централизованной криптобиржи, а не кошельками с самостоятельным хранением. Поэтому сотрудники биржи теоретически могут установить владельцев счетов и связанных с ними клиентов.

Минфин описывает операцию как «джекпоттинг». Это кибератака, при которой преступники используют уязвимости банкоматов: сначала наблюдают за выбранным аппаратом, затем устанавливают на него вредоносную программу и удаленно запускают ее. Программа обходит защиту, и банкомат выдает наличные, не списывая их ни с одного банковского счета. Сеть, по данным властей, управлялась из Мексики и Венесуэлы, а атаковала банкоматы на территории США. Похищенные деньги отмывались разными способами, в том числе через криптовалюту, а затем переправлялись членам группировки в разных странах.

По оценке Минфина, к августу 2025 года Tren de Aragua провела в США более 1500 таких атак, общий ущерб от которых составил $40,73 млн. По состоянию на 21 октября 2025 года Министерство юстиции предъявило обвинения 98 людям в связи с подобными схемами.

Главной целью санкций стал Анибал Александер Канелон Агирре по прозвищу «Прометей». Власти считают, что он разработал вредоносное ПО, которое использовали при атаках. Вместе с ним в список внесли шестерых предполагаемых сообщников. В OFAC каждого из семерых связали с одним из адресов TRON. В федеральном окружном суде Небраски им предъявили обвинения в оказании материальной поддержки Tren de Aragua, а также в сговоре с целью банковского мошенничества, ограбления банков со взломом и отмывания денег.

Больше всего средств, около $2,1 млн, получил адрес, приписываемый Эрику Габриэлю Карденасу Арсоле. На него же, по данным TRM, пришло и последнее зафиксированное поступление — в июле 2026 года. Все семь адресов вели себя схоже: получали деньги из множества источников, а большинство из них уже несколько месяцев не проявляет активности. С санкционных адресов криптовалюта переводилась на другие кошельки, связанные с группировкой. Оттуда около $35 млн ушло в сеть, которую власти США связывают с гражданином Венесуэлы Хорхе Фигейрой. Его обвиняют в отмывании примерно $1 млрд.

В TRM Labs рекомендуют криптосервисам и финансовым организациям проверить эти семь адресов и историю транзакций на связи с ними. Проверка должна охватывать и косвенных контрагентов, поскольку средства расходились дальше по сети. Санкции введены на основании указа 13224, поэтому иностранные финансовые учреждения, сознательно проводящие значимые операции в интересах фигурантов, рискуют попасть под вторичные санкции вплоть до ограничений на корреспондентские счета в США. Основная работа по комплаенсу ложится на биржу, где размещены адреса, и на сервисы, через которые проходили связанные средства.