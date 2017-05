Ранее ][ уже сообщал о том, что специалист французской компании Quarkslab Адриен Гинье (Adrien Guinet) сумел разработать инструмент WannaKey, с помощью которого можно восстановить зашифрованные файлы, пострадавшие в результате атаки вымогателя WannaCry (он же Wana Decrypt0r, WCry, WannaCrypt0r и WannaCrypt). К сожалению, решение Гинье работает только с Windows XP и только если соблюсти ряд условий, но другие исследователи уже подхватили идею и доработали WannaKey.

#wanakiwi to decrypt #WANACRY files from pieces of key in memory(thanks @adriengnt for idea)https://t.co/7LTTZXXEsB

XP sometimes,7 if lucky pic.twitter.com/3V8gFaIkCF

— 🥝 Benjamin Delpy (@gentilkiwi) May 19, 2017