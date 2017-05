Специалист французской компании Quarkslab Адриен Гинье (Adrien Guinet) сообщает, что он нашел способ расшифровать данные, пострадавшие в результате атаки шифровальщика WannaCry. К сожалению, данный метод работает только для операционной системы Windows XP и далеко не во всех случаях, однако это уже лучше, чем ничего.

I got to finish the full decryption process, but I confirm that, in this case, the private key can recovered on an XP system #wannacry!! pic.twitter.com/QiB3Q1NYpS

— Adrien Guinet (@adriengnt) May 18, 2017