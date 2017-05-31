Пока одни специалисты пытаются установить, на ком лежит ответственность за разработку WannaCry, обвиняя то северокорейских, то китайских хакеров, другие пытаются понять, каковы были истинные цели и мотивы авторов вымогателя. Несмотря на огромное количество пострадавших (их число уже превышает 400 000) операторы малвари сумели заработать лишь порядка 120 000 долларов, так что вряд ли их основной целью было финансовое обогащение.

Эксперт компании Thycotic Джозеф Карсон (Joseph Carson) поделился с журналистами издания SecurityWeek интересной теорией на этот счет. Карсон полагает, что атаки WannaCry могли затеваться ради манипуляций с курсами криптовалют, а именно Bitcoin.

Объясняя свою теорию, исследователь ссылается на закон Меткалфа: который гласит, что полезность сети пропорциональна квадрату численности пользователей этой сети ≈n2. В применении с к биткоину это означает, что капитализация криптовалюты прямо пропорциональна квадрату числа активных пользователей. Причем теория о прямой взаимосвязи между количеством пользователей и стоимостью валюты существует давно.

Таким образом, чтобы резко поднять курс биткоина, нужно не менее резко увеличить количество пользователей. «Вымогательский апокалипсис», который спровоцировал WannaCry, был бы идеален для этих целей. Шифровальщик, который атакует всех подряд и требует выкуп в биткоинах, заставил завести биткоин-кошельки не только непосредственных жертв атак, но и так же предусмотрительных пользователей и организации, которые предпочли просто иметь кошелек на всякий случай.

«WannaCry был лишь трюком, хитростью. Шифровальщик являлся лишь инструментом, чтобы вынудить большое количество людей завести биткоин-кошельки, и это само по себе увеличило бы стоимость биткоина», — говорит Карсон и проводит параллели с классическими схемами накачки и сброса (pump and dump) и инсайдерской торговлей. Фактически злоумышленники могли вложиться в биткоин, искусственно «накачать» его курс, а затем продать криптовалюту по завышенной цене.

Теорию Карсона косвенно подтверждают изменения курса биткоина в мае 2017 года. Так, по данным CryptoCompare.com, 1 мая 2017 года курс биткоина составлял $1379 и продолжал уверенно расти. 11 мая, накануне начала атак WannaCry, курс составил $1817 за один биткоин, но уже 12 мая, когда начались атаки, биткион вдруг подешевел на 3,93% до $1776. Журналисты SecurityWeek пишут, что, вероятно, до этого момента стоимость криптовалюты искусственно «накачивали» сами злоумышленники, а после релиза WannaCry они перестали, и именно этим может быть обусловлено колебание курса.

13 мая 2017 года биткон потерял еще 3,28% стоимости, и курс составил $1735. Падение продолжалось и 14 мая (еще 2,99%, до $1684), а затем курс начал расти. Так, 17 мая криптовалюта прибавила сразу 5,82%, и курс составил $1785, и уже на следующий день биткоин подорожал до $1821. Стремительный рост продолжился и далее, так, 20 мая 2017 года стоимость криптовалюты впервые перешагнула отметку 2000 долларов за один биткоин и составила $2158. Курс биткиона продолжал расти до середины 20-х чисел мая, биткоин практически удвоил свою стоимость, после чего все же начал демонстрировать тенденцию к снижению.

Журналисты SecurityWeek отмечают, что если теория Карсона верна, манипуляций курсом такого масштаба мир еще не видел.