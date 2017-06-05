Если тебя временами тянет изучать электронику, то, помимо учебников и готовых конструкторов, тебе в этом деле немало помогут программы-симуляторы. В них ты сможешь собрать схему и посмотреть, как через нее пойдет ток и как изменятся его характеристики, когда он будет проходить через разные компоненты.

Если ты предпочитаешь веб-сервис, а не программу, то я тебе рекомендую заглянуть на ресурс EasyEDA. Это бесплатный кросс-платформенный набор инструментов, которые не требуют установки и работают прямо в браузере. Здесь есть мощные средства редактирования электрических схем, моделирования цифроаналоговых цепей и разработки печатных плат, для инженеров-электронщиков, преподавателей, студентов и радиолюбителей.

Даже регистрироваться необязательно — впрочем, это сложно назвать обременительной процедурой. С помощью EasyEDA ты можешь собирать различные схемы, смотреть, как они работают, и постигать азы электроники. К сервису прилагается неплохой учебник. На русский язык он, увы, не переведен, но разобраться в функциях приложения при желании можно и по видео.

Как вариант, можешь глянуть на Circuit Simulator. Это Java-апплет, который симулирует работу электронных схем.

Здесь есть встроенный осциллограф, которым можно снимать форму сигнала в любой точке схемы. А еще есть большая база примеров схем, которые можно загрузить и потрогать, — причем как простые схемы усилителей, так и весьма сложные схемы дельта-сигм АЦП.

Чтобы ничего не скачивать, можешь просто зайти по этой ссылке и прямо в браузере посмотреть, как работают схемы. Обозначения очень простые: зеленым цветом показывается положительное напряжение, красным — отрицательное, серым обозначается заземление, а движущиеся желтые точки показывают, как и куда течет ток в данной цепи.

Если навести курсор мыши на элемент, то в правом нижнем углу отобразится подробная информация о его состоянии. Чтобы отредактировать компонент, нажми на него правой кнопкой мыши и выбери соответствующий пункт меню.

Симуляторы позволят тебе испытывать схемы до того, как ты займешься их сборкой в реальности, помогут во всем разобраться и понять, как работает тот или иной компонент и как себя поведет схема с разными по характеристикам компонентами.