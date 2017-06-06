Из удобных средств поделиться файлом шейринговые сервисы нынче превратились в «файлопомойки» — места, заваленные пиратским контентом, владельцы которых идут на любые самые низкие уловки, только чтобы выжать из посетителя копеечку. Тем отраднее видеть, что кто-то отважился сделать чистый, простой и удобный сервис для пересылки файлов.

Загрузить что-нибудь на сервер можно, просто открыв transfer.sh и перетянув файл на окно браузера. Если это не картинка, то ты получишь две ссылки — на zip и на tar.gz. Картинки же отправляются в виде ссылок на страницы с предпросмотром (нет, выцарапать ссылку для вставки изображения на свой сайт не выйдет).

Но главное, для чего предназначен transfer.sh, — это загрузка файлов из командной строки. Если у тебя Linux или macOS, то устанавливать, скорее всего, ничего не нужно — хватит утилиты curl, которая обычно есть в системе. Ты просто пишешь

curl --upload-file имя-файла https://transfer.sh/имя-файла

и в ответ получаешь ссылку типа https://transfer.sh/случайные символы/имя-файла . Ни авторизация, ни регистрация не нужны (вернее, на transfer.sh пока что вообще нет ничего подобного). Если же тебя волнует, что кто-то может подсмотреть твои файлы, то предлагается самостоятельно зашифровать их. В конце концов, раз все работает из командной строки, собрать шифрование и загрузку в один скрипт будет несложно.

Данные хранятся 14 дней, но при этом ограничение по размеру очень демократичное — разрешено загружать до 10 Гбайт за раз. Как разработчики планируют защищаться от претензий правообладателей, контент которых наверняка будут шейрить, не сообщается. Монетизация в виде пожертвований биткойнами тоже не тянет на перспективную стратегию — в случае большого наплыва народа этого вряд ли хватит.

Так что не будем загадывать, но скажем авторам спасибо за хорошую вещь, пока она существует. Кстати, если публичный сервер тебя не устраивает, ты можешь скачать исходники и захостить сервис у себя.