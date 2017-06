Похоже, даже масштабные эпидемии, подобные WannaCry, Mirai, Persirai или Hajime, не помогают организациям и частным лицам учиться на своих ошибках. Исследователи компании Rapid7 и основатель Shodan Джон Мазерли (John Matherly) опубликовали два аналитических отчета, которые ясно показывают, что ситуация меняется к лучшему слишком медленно.

Специалисты Rapid7 подсчитали (PDF), что через Telnet в интернет «смотрят» почти 10 млн устройств с открытым 23 портом. Хотя в 2016 году таковых насчитывалось 14,8 млн, специалисты задаются вопросом, разумно ли в целом использовать Telnet, спустя 23 года после создания SSH и других, более надежных методов связи.

С использованием SMB ситуация не чем не лучше. Аналитики Rapid7 обнаружили 5 547 284 устройства, с открытым портами SMB (TCP 445), и порядка 800 000 из них удалось идентифицировать как системы, работающие под управлением Windows.

Напомню, что именно протокол SMB и эксплоиты ETERNALBLUE и DOUBLEPULSAR использовались в мае 2017 года для распространения шифровальщика WannaCry. В связи с этим устройства, открытые для SMB-соединений посчитал и основатель поисковика Shodan Джон Мазерли. Он обнаружил 2 306 820 устройств с открытым портами SMB и сообщил, что 42% из них (порядка 970 000 устройств) готовы предоставить гостевое соединение, то есть доступны любому желающему, практически без аутентификации.

42% of Internet-facing SMB allow guest access. 95% of those are running Samba. pic.twitter.com/hDi2hyzAxm

Хуже того, более 90% устройств поддерживают давно устаревший SMBv1, от которого планирует отказаться даже Microsoft.

Out of 2+ million results for SMB on Shodan the vast majority still support SMB version 1 (90%) pic.twitter.com/pW5bZBAGo5

