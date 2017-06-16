Похоже, даже масштабные эпидемии, подобные WannaCry, Mirai, Persirai или Hajime, не помогают организациям и частным лицам учиться на своих ошибках. Исследователи компании Rapid7 и основатель Shodan Джон Мазерли (John Matherly) опубликовали два аналитических отчета, которые ясно показывают, что ситуация меняется к лучшему слишком медленно.

Специалисты Rapid7 подсчитали (PDF), что через Telnet в интернет «смотрят» почти 10 млн устройств с открытым 23 портом. Хотя в 2016 году таковых насчитывалось 14,8 млн, специалисты задаются вопросом, разумно ли в целом использовать Telnet, спустя 23 года после создания SSH и других, более надежных методов связи.

Результаты сканирования зашифрованных сервисов
Результаты сканирования сервисов без шифрования

С использованием SMB ситуация не чем не лучше. Аналитики Rapid7 обнаружили 5 547 284 устройства, с открытым портами SMB (TCP 445), и порядка 800 000 из них удалось идентифицировать как системы, работающие под управлением Windows.

Напомню, что именно протокол SMB и эксплоиты ETERNALBLUE и DOUBLEPULSAR использовались в мае 2017 года для распространения шифровальщика WannaCry. В связи с этим устройства, открытые для SMB-соединений посчитал и основатель поисковика Shodan Джон Мазерли. Он обнаружил 2 306 820 устройств с открытым портами SMB и сообщил, что 42% из них (порядка 970 000 устройств) готовы предоставить гостевое соединение, то есть доступны любому желающему, практически без аутентификации.

Хуже того, более 90% устройств поддерживают давно устаревший SMBv1, от которого планирует отказаться даже Microsoft.

Пожалуй, единственной хорошей новостью является то, что лишь 91 081 устройство из всей выборки не имеют установленного обновления безопасности MS17-010, закрывшего уязвимости, которые использовал ETERNALBLUE.

В связи с этим отмечается значительное сокращение числа установок бэкдора DOUBLEPULSAR. Так, еще в апреле 2017 года, вскоре после того, как хакерская группа The Shadow Brokers обнародовала инструменты АНБ, число установок превышало 100 000, а в настоящее время сократилось до 16 206 и продолжает снижаться.

1 комментарий

1 комментарий

  1. Il

    16.06.2017 at 23:54

    «В связи с этим отмечается значительное сокращение числа установок бэкдора DOUBLEPULSAR»
    Как они это считают?

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