Журналисты издания The Register обнаружили, что на прошлой неделе неизвестные опубликовали на форумах betaarchive.com 32 Тб данных (8 Тб в заархивированном виде), среди которых были внутренние билды Windows 10 и исходные коды операционной системы. Предположительно, утечка была датирована мартом 2017 года.

На приватном FTP-сервере BetaArchive был опубликован так называемый Shared Source Kit, в который входили внутренние билды Windows 10 и Windows Server 2016, созданные специально для отлова багов и тестирования, ряд версий Windows 10 Mobile Adaptation Kit, исходные коды базовых драйверов Windows 10, код PnP, USB и Wi-Fi стек, код ядра OneCore в ARM-версии и так далее. Как правило, такие исходники и билды предназначаются исключительно для сотрудников самой Microsoft, производителей железа и очень узкого круга избранных клиентов.

Представители Microsoft подтвердили журналистам, что утечка являлась частью Shared Source Initiative, и данная информация использовалась производителями железа и партнерами компании.

После того как утечку заметили, и в прессе появились данные о том, что дамп может содержать закрытую информацию, администрация Beta Archive поспешила удалить публикацию с форума и архив с FTP-сервера. Возможно, в будущем архив будет восстановлен, если после тщательной проверки в его составе не найдут ничего предосудительного.

Также администрация ресурса утверждает, что архив содержал лишь 1,2 Гб данных (12 релизов по 100 Мб каждый), что идет в разрез с заявлениями The Register о 32 Тб информации. Администраторы BetaArchive полагают, что журналисты имели в виду большую публикацию, посвященную Windows 10 и обнародованную на сайте 24 марта 2017 года. В состав этой публикации входили различные бета-сборки, предоставленные членами Windows Insider и Microsoft Connect, однако ничего «криминального» эти бета-релизы и тестовые билды не содержали и полностью соответствовали всем правилам ресурса. Операторы сайта выразили сомнение в том, что эти «утечки» как-то связаны с недавним арестом двух британцев, которых обвиняют во взломе сети Microsoft.

Эксперты так же уверяют, что утечки исходных кодов, не считая ARM Shared Source Kit, не было.

No source code has been leaked other than the ARM shared source kit.

— Alex Ionescu (@aionescu) June 23, 2017