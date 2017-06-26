Журналисты издания The Register обнаружили, что на прошлой неделе неизвестные опубликовали на форумах betaarchive.com 32 Тб данных (8 Тб в заархивированном виде), среди которых были внутренние билды Windows 10 и исходные коды операционной системы. Предположительно, утечка была датирована мартом 2017 года.

На приватном FTP-сервере BetaArchive был опубликован так называемый Shared Source Kit, в который входили внутренние билды Windows 10 и Windows Server 2016, созданные специально для отлова багов и тестирования, ряд версий Windows 10 Mobile Adaptation Kit, исходные коды базовых драйверов Windows 10, код PnP, USB и Wi-Fi стек, код ядра OneCore в ARM-версии и так далее. Как правило, такие исходники и билды предназначаются исключительно для сотрудников самой Microsoft, производителей железа и очень узкого круга избранных клиентов.

Представители Microsoft подтвердили журналистам, что утечка являлась частью Shared Source Initiative, и данная информация использовалась производителями железа и партнерами компании.

После того как утечку заметили, и в прессе появились данные о том, что дамп может содержать закрытую информацию, администрация Beta Archive поспешила удалить публикацию с форума и архив с FTP-сервера. Возможно, в будущем архив будет восстановлен, если после тщательной проверки в его составе не найдут ничего предосудительного.

Также администрация ресурса утверждает, что архив содержал лишь 1,2 Гб данных (12 релизов по 100 Мб каждый), что идет в разрез с заявлениями The Register о 32 Тб информации. Администраторы BetaArchive полагают, что журналисты имели в виду большую публикацию, посвященную Windows 10 и обнародованную на сайте 24 марта 2017 года. В состав этой публикации входили различные бета-сборки, предоставленные членами Windows Insider и Microsoft Connect, однако ничего «криминального» эти бета-релизы и тестовые билды не содержали и полностью соответствовали всем правилам ресурса. Операторы сайта выразили сомнение в том, что эти «утечки» как-то связаны с недавним арестом двух британцев, которых обвиняют во взломе сети Microsoft.

Эксперты так же уверяют, что утечки исходных кодов, не считая ARM Shared Source Kit, не было.