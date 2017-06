В мае 2017 года вымогатель WannaCry поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. От атак вымогателя пострадали не только простые пользователи, но и многочисленные компании и организации. Угроза распространялась при помощи эксплоитов ETERNALBLUE и DOUBLEPULSAR, по сути, эксплуатируя уязвимость в протоколе SMB и используя для этого инструменты АНБ, опубликованные в открытом доступе хакерской группой The Shadow Brokers.

Опасность WannaCry удалось нивелировать благодаря усилиям всего одного независимого ИБ-специалиста. Известный под псевдонимом MalwareTech эксперт, обнаружил в коде малвари своеобразный аварийный рубильник: перед началом работы вымогатель обращался к домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, проверяя, существует ли он. Если домен не зарегистрирован, малварь начинала шифровать файлы. Однако если домен существует, вымогатель останавливал процесс заражения. Исследователь поспешил зарегистрировать этот домен, чем резко затормозил распространения WannaCry.

Похоже, с шифровальщиком Petya ожидать такой же удачи не приходится. Напомню, что Petya — не новая угроза, он был обнаружен специалистами еще в начале 2016 года. Но сегодня, 27 июня 2017 года, из разных стран стали поступать сообщения о массовых заражениях Petya. Об атаках сообщают организации и пользователи разных стран, включая Украину, Великобританию, Индию, Голландию, Испанию, Данию и так далее.

Операторы малвари шифруют файлы жертв и требуют, чтобы те написали письмо на адрес wowsmith123456@posteo.net, чтобы получить инструкции об оплате выкупа в размере $300 в биткоин эквиваленте.

Исследователи сообщают, что новая версия Petya, известная как Petya.A, шифрует MFT (Master File Tree) для разделов NTFS, перезаписывает MBR (Master Boot Record) и имеет кастомный загрузчик, который отображает вымогательское послание, вместо загрузки операционной системы.

По данным сразу нескольких источников, авторы Petya определенно вдохновились успехами WannaCry, так как шифровальщик теперь распространяется посредством SMB и эксплоита, очень похожего на ETERNALBLUE. Эту информацию подтверждают специалисты Payload Security, Avira, Emsisoft, Bitdefender, Symantec и другие.

Кроме того, вымогатель также распространяется и посредством почтового спама, скрываясь внутри вредоносных документов Office и эксплуатируя уязвимость CVE-2017-0199 в Office RTF. В отличие от WannaCry, Petya не имеет встроенного «рубильника», поэтому быстро остановить эпидемию вряд ли удастся.

Информация о новых заражениях появляется буквально каждые пять минут, но, судя по всему, хуже всего от атак Petya пострадали Россия и Украина. СМИ сообщают, что шифровальщик атаковал компьютерные системы кабинета министров и сайта правительства Украины, сотовых операторов «Киевстар», Vodafone и lifecell, аэропорт Борисполь, метрополитен в Киеве, МВД Украины и целый ряд банков. Также известно о заражениях компьютеров «Роснефти», «Башнефти», «Татнефти» и Магнитогорского металлургического комбината.

Current situation of Petrwrap/wowsmith123456 ransomware — percentage of infections by country. pic.twitter.com/Q42WPlBlja

— Costin Raiu (@craiu) June 27, 2017