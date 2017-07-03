Журналисты «Известий» сообщают, что еще 27 июня 2017 года Министерством юстиции был зарегистрирован и вступил в силу совместный приказ Роскомнадзора, Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной налоговой службы (ФНС) и Роспотребнадзора. Этот документ утверждает критерии, на основании которых выносится решение о блокировке сайтов с запрещенным контентом. К примеру, Роскомнадзор должен блокировать контент с детской порнографией, МВД — материалы о наркотиках и торговле ими, а ФНС — доступ интернет-казино.

Однако согласно новому приказу, ФНС получила не только полномочия по борьбе с онлайновыми казино, но и право блокировать анонимайзеры. Дело в том, что пункт 4.1.7 документа гласит, что критерием для внесения в черные списки является «наличие на странице сайта в сети Интернет информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети Интернет, страницы сайта в сети Интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих Критериев».

Как можно видеть на иллюстрации, указанные пункты (4.1.1–4.1.6) напрямую связаны с работой сетевых казино, однако «Известия» отмечают, что специальных анонимайзеров, созданных исключительно для доступа к казино, пока не придумали. Фактически это означает, что в пункте пункте 4.1.7 говорится о том, что любая страница в сети, описывающая какие-либо варианты обхода блокировок, может быть заблокирована ФНС, ведь самые разные технологии и сервисы, в теории, могут использоваться и для получения доступа к нелегальным сетевым казино.

Официальных комментариев от ФНС и Роскомнадзора пока не поступало.

Заместитель директора Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов заявил журналистам «Известий», что новый приказ попросту незаконен. Ведь Госдума еще не приняла законопроект о запрете анонимайзеров.

Напомню, в июне 2017 года депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который предлагает запретить использование на территории РФ любых специальных средств и сервисов, при помощи которых можно обходить блокировки. 23 июня 2017 года документ уже прошел первое чтение в Госдуме, и депутаты единогласно проголосовали за него.

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