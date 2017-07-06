Более суток назад, днем 5 июля 2017 года (по московскому вреени), одна из крупнейших торговых площадок в даркнете, AlphaBay, без каких-либо объяснений ушла в оффлайн. В настоящее время сабреддит AlphaBay буквально утопает в панических сообщениях пользователей, которые уже заподозрили самое худшее.

Панику среди пользователей спровоцировали два обстоятельства. Так, администрация AlphaBay все это время хранила молчание, а сайт попросту перестал отвечать без каких-либо предупреждений. Лишь в ночь с 5 на 6 июля на Reddit появилось сообщение от пользователя Big_Muscles, который входит в число представителей ресурса. Он призвал всех отставить панику и сообщил, что сайт «лежит» из-за запланированного обновления серверов. Также о контакте с операторами AlphaBay пишет пользователь Trappy_AB, который так же заверяет, что все в полном порядке, и AlphaBay обновляется.

Но вторым и главным поводом для беспокойства пользователей послужила биткоин-транзакция на сумму 1,479.03904709 BTC (порядка $3,7 млн по текущему курсу). Дело в том, что пользователи связали эти средства с администраторами AlphaBay и заподозрили, что происходит так называемый exit scam, то есть операторы ресурса решили скрыться со всеми деньгами, что в даркнете случается не так уж редко. И хотя некоторые считают, что эти выводы ошибочны, другие продолжают настаивать на обмане.

Пока горячие споры и паника на Reddit продолжаются, AlphaBay по-прежнему недоступен (оффлайн длится уже почти 30 часов). ][ продолжит следить за развитием ситуации.