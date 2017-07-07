В начале текущей недели украинская киберполиция провела обыски и изъяла серверы компании «Интеллект-Сервис» (разработчик бухгалтерского ПО M.E.Doc). Лишь после этого разработчики M.E.Doc, ранее категорически отрицавшие все обвинения специалистов, во всеуслышание признали факт компрометации на своей странице в Facebook.

Напомню, что внимание ИБ-исследователей и правоохранительных органов к M.E.Doc привлекла эпидемия малвари Petya (также известной под названиями NotPetya, SortaPetya, Petna, Nyetya, ExPetr и так далее), начавшаяся 27 июня 2017 года. Вскоре после начала атак многие специалисты связали распространение Petya с программным обеспечением M.E.Doc: такие предположения высказали сотрудники украинской киберполиции, а также аналитики Cisco Talos, Microsoft и «Лаборатории Касперского».

Как уже было сказано выше, больше недели разработчики M.E.Doc категорически отрицали все обвинения специалистов. Признаться в том, что обновления M.E.Doc действительно распространяли малварь, разработчиков вынудило только изъятие серверов компании и заявление главы украинской киберполиции Сергея Демидюка, который сообщил, что из-за проявленной халатности разработчикам может грозить уголовная ответственность. Ранее мы уже подробно рассказывали обо всех деталях этой запутанной истории.

Теперь специалисты Cisco, на месте изучили серверы M.E.Doc и представили новый отчет, согласно которому разработчики новой версии Petya проникли в сеть «Интеллект-Сервис» еще весной 2017 года, используя для этого учетные данные одного из сотрудников компании. Именно так, по мнению специалистов, в обновления M.E.Doc был внедрен бэкдор, а на веб-сервере компании появился PHP webshell.

Напомню, что подобный отчет о найденных в M.E.Doc бэкдорах ранее представили и аналитики компании ESET. Они предположили, что за эпидемией Petya стоит хакерская группа, известная под названием TeleBots, также разработавшая малварь XData и KillDisk. Исследователи ESET писали, что бэкдор определенно был разработан профессионалами своего дела. К примеру, малварь не использовала внешние управляющие серверы, их заменял сервер обновлений «Интеллект-Сервис» (upd.me-doc.com.ua), а все коммуникации с ним маскировались под обычные куки.

Согласно данным специалистов компании Fujitsu, к столь плачевному результату M.E.Doc привело халатное отношение к безопасности и обновлениям ПО. Исследователи пишут, что на серверах M.E.Doc работали устаревшие версии OpenSSH, веб-сервера и ПО для FTP. Дмитрий Шинкив, заместитель главы Администрации Президента Украины, так же заявил Reuters, что серверы «Интеллект-Сервис» не обновлялись с 2013 года.

Специалисты ESET и Cisco обратили внимание, что помимо внедрения бэкдора в пакеты обновлений M.E.Doc, злоумышленники изменили конфигурационный файл nginx.conf, перенаправив весь локальный трафик на сервер OVH, который удаленно контролировался с латвийского IP-адреса. Этот сервер «прожил» ровно столько же, сколько длились атаки Petya, и он использовался для старта, контроля и окончания всей вредоносной операции. Ниже можно увидеть инфографику, составленную аналитиками Cisco и иллюстрирующую хронологию событий.

Уже после конфискации серверов «Интеллект-Сервис», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что киборполиции и СБУ, по сути, удалось предотвратить новый виток атак Petya, который должен был вновь использовать ПО М.Е.Doc.

Сегодня, 7 июля 2017 года, сайт M.E.Doc снова вернулся в строй, а компания «Интеллект-Сервис» сообщила о создании обновления, которое должно обеспечить безопасную работу ПО.