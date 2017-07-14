Разработка мобильного приложения — задача не из самых заурядных, и даже удобные кросс-платформенные фреймворки не упрощают ее до конца. Отдельная головная боль — это тестирование, особенно если речь идет об iOS. Средство под названием Expo Snack значительно упрощает дело: пишешь программу в браузере и тут же тестируешь на телефоне.

Сам Expo — это инструмент, который призван помочь разработчику на React Native и добавляет к этому замечательному фреймворку еще пару удобных средств. Если ты уже успел подсесть на React Native, обязательно глянь, на что способен Expo.

Тем же, кто только интересуется мобильной разработкой или обдумывает будущий проект, рекомендую сервис Expo Snack. Суть его проста: ты пишешь приложение на React Native прямо в браузере, затем ставишь приложение Expo на телефон, сканируешь QR-код и тестируешь написанную программу на телефоне вживую.

Самое приятное, что любая правка в коде тут же будет отражаться на работающем приложении, и для этого не нужно ни собирать проект, ни что-либо синхронизировать. Это идеальный способ быстро ознакомиться с React Native и неплохая возможность для прототипирования приложений.