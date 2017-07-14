Сможешь ли ты вспомнить, когда последний раз слушал радио? Если ты не ездишь на машине (и не играешь в GTA), то, скорее всего, это было давно и не нарочно. Однако, несмотря на то что есть более продвинутые способы получать информацию, радио по-прежнему может быть интересно. Особенно если на выбор не только местный эфир, а станции со всего мира.

Разработчики сайта Radio Garden собрали неплохую коллекцию из сотен ссылок на стримы радиостанций, а также проделали немалую работу, разместив их на карте. Тебе остается крутить глобус и ставить в перекрестье прицела тот город, станции которого ты бы хотел поймать.

Хочешь потренировать английский, слушая какое-нибудь ток-шоу из Великобритании? Как насчет кантри из американской глубинки? Буддийские песнопения прямиком из Тибета? J-POP? Лично мне очень понравилось слушать Tokyo FM World — международное японское радио на английском.

Один совет: если тоже пристрастишься к какой-то радиостанции, то, скорее всего, есть смысл и пойти поискать стрим на официальном сайте, потому что Radio Garden при всех своих достоинствах обладает большим недостатком — через какое-то время висения в фоне иногда начинает непомерно потреблять ресурсы.