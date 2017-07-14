Представь себе, что вместо фильмов, разбросанных по файлопомойкам и прочим подозрительным сайтам, существует этакий пиратский YouTube, где можно смотреть что угодно и сколько угодно. Вообразил? Так вот, VoDLocker.to — это почти оно самое.

Владельцы VoDLocker собрали и поддерживают огромную базу ссылок на файлы с фильмами, разложенными на Google Drive, Openload и других сервисах. Все, что от тебя требуется, — это вписать название фильма или вставить его ID с IMDB, и VoDLocker сгенерирует для тебя плеер.

Дальше ты можешь не только смотреть фильм на той же странице, но и вставить этот плеер на свой сайт. Выставляй нужные параметры и копируй embed — процедура такая же, как на YouTube и других видеохостингах. Потом при просмотре плеер может позволить выбрать один из доступных источников файла и добавить субтитры.

А вот зачем тебе может понадобиться страница с пиратским видео — это другой вопрос. Но, согласись, возможность не помешает!