Крупнейшая торговая площадка в даркнете, AlphaBay, где продавали самые разные незаконные товары и услуги, от наркотиков, до краденных банковских карт, неожиданно ушла в оффлайн неделю тому назад.

Как мы уже писали ранее, испуганные пользователи даркнет-маркета почти сразу начали подозревать самое худшее. Сначала пользователи предположили, что происходит так называемый exit scam, то есть операторы ресурса решили скрыться со всеми деньгами (что в даркнете случается не так уж редко). Однако люди, связанные с администрацией AlphaBay, вышли на связь, кратко сообщили, что все в порядке и происходит обновление серверов.

Спустя несколько еще дней, когда AlphaBay так и не вернулся в строй, пользователи заговорили о возможной полицейской операции, то есть заподозрили, что торговую площадку могли закрыть власти. На сабреддите AlphaBay начали появляться предположения, что верить сообщениями админов больше нельзя, так как с их аккаунтов могут писать представители правоохранительных органов.

Сегодня, 14 июля 2017 года, издание Wall Street Journal сообщило, что опасения пользователей были не напрасны. По данным журналистов, которые ссылаются на собственные источники близкие к следствию, AlphaBay закрыли правоохранительные органы США, Канады и Таиланда, проведшие совместную операцию на прошлой неделе.

Сообщается, что в результате операции были не только произведены обыски, также на территории Таиланда 5 июля 2017 года был арестован гражданин Канады Александр Каз (Alexandre Cazes), которые являлся одним из руководителей ресурса. По информации таиландских СМИ, Каз проживал в стране восемь лет и после ареста власти конфисковали четыре принадлежавших ему автомобиля Lamborghini, а также три дома, общей стоимостью 11,7 млн долларов.

Каза должны были экстрагировать в США, однако 12 июля 2017 года его нашли повешенным в камере таиландской тюрьмы. Согласно официальным сообщениям, он покончил с собой.

Никаких официальных комментариев и заявлений от правоохранительных органов пока не поступало, но ][ продолжит следить за ситуацией.

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