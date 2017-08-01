В официальном твиттере биржи BTC-e, не работающей с 25 июля 2017 года, появилась ссылка на форум Bitcointalk, где представители ресурса опубликовали обновленную информацию о происходящем.

Напомню, что уход обменника в оффлайн совпал с арестом гражданина России Александра Винника, который был задержан в Греции. Официальное заявление, опубликованное на сайте Министерства юстиции США, гласит, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в биткоинах, но также был причастен если не к самому ограблению небезызвестной биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных у ее пользователей средств.

Хотя еще 25 июля представители BTC-e обещали, что сервис вернется «в строй» через 5-10 дней, BTC-e по-прежнему не работает, а администрация ресурса все это время хранила молчание. Теперь, через Bitcointalk, операторы обменника сделали следующее заявление:

Более развернутая информация о том, что произошло с сервисом BTC-e 25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование, пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса. Почти 6 дней мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас. 28 июля был изъят домен. На текущий момент часть средств сервиса арестованы ФБР В следующем обновлении будет информация, о том, какие есть варианты по восстановлению работы сервиса, а так же процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.

В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том, какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата. Для всех, кто нас похоронил, напомню, сервис всегда работал на доверии, и мы за это готовы отвечать.

Средства будут возвращены всем! Арест россиянина Александра Винника:

Официально заявляем — Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса. С уважением btc-e

Также стоит отметить, что в минувшие выходные с Ethereum-кошелька биржи, который все это время оставался нетронутым, были выведены все денежные средства. Сумма 485,705.4597502 ETH (более 100 млн долларов по текущему курсу) отправилась на этот кошелек, и кому он принадлежит, можно только догадываться.

Домен BTC-e, между тем, конфисковали власти.