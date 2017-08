Ранее на этой неделе неизвестные злоумышленники сообщили о взломе HBO и хищении 1,5 Тб информации, что позже подтвердили официальные представители компании.

В начале недели злоумышленники «слили» в сеть еще не показанные в эфире эпизоды сериалов Ballers и Room 104. Также хакеры опубликовали текстовый материал, который оказался сценарием 4 эпизода 7 сезона «Игры престолов» (Game of Thrones), который должен выйти в эфир в воскресенье, 6 августа 2017 года.

Теперь неизвестные хакеры пошли еще дальше. В ночь с 4 на 5 августа в сети был опубликован и сам четвертый эпизод седьмого сезона «Игры престолов». Копия была распространена через торрент-трекеры, а также сервисы Vidme и Google Drive. Хотя в настоящее время представители HBO оперативно блокируют такие ссылки, серию все равно можно довольно легко найти в интернете.

Судя по всему, данная копия была предназначена для внутреннего использования. Так, видео весьма низкого качества промаркировано предупреждением For Internal Viewing Only и «водяными знаками» медиакомпании Star India Pvt Ltd. Данная компания принадлежит 21st Century Fox и владеет правами на трансляцию продукции HBO в Индии.

Официальные представители Star India уже подтвердили факт утечки и сообщили, что начато внутреннее расследование случившегося. Опираясь на слова представителей Star India, СМИ предполагают, что сегодняшняя утечка и публикация сценария ранее на этой неделе могут оказаться вовсе не связаны между собой, то есть речь может идти о двух независящих друг от друга взломах.